Brezilya basını Jorge Jesus'u açıkladı!

Brezilya basınına göre Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus oldu. Tecrübeli teknik adamın kısa süre içinde Türkiye'ye geleceğini iddia ettiler.

Fenerbahçe'de yeni sezon takımın başında kimin olacağı merak konusu olmaya devam ediliyor. Sarı-Lacivertlilerin yakından takip ettiği Jorge Jesus'un takımın başına geçeceği iddia edildi. İşte tüm detaylar...

Anlaşma sağlandı

Central da Bola haberine göre, Fenerbahçe, 67 yaşındaki Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşma sağladı ve Jorge Jesus, takımın başına geçeceği iddia edildi.

68 yaşındaki çalıştırıcı UOL Esporte'ye konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Atletico Mineiro, Corinthians ve Fluminense de beni istedi. Brezilya'daki teklifleri basit bir nedenden dolayı reddettim. Brezilya'da sadece Flamengo'yu çalıştırırdım. Ancak bu benim elimde olan bir şey değil. En azından 20 Mayıs'a kadar bekleyebilirim. Ondan sonra bir karar vermem gerekiyor. Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak ise bir hayalimin gerçekleşmesi olurdu" açıklamasını yapmıştı.

Jorge Jesus kimdir?

Jorge Fernando Pinheiro Jesus 24 Temmuz 1954'te Portekiz'de dünyaya geldi. Pofesyonel futbol kariyerine 1973'te başlayan Jesus; Sporting CP, Belenenses, Farense, Benfica Castelo Branco gibi ekiplerin formasını giydi. Jesus teknik direktörlük kariyerine 1989'da Amora takımıylabaşladı. Jergus teknik direktörlük kariyerinde; Vitória Guimarães, Braga, Benfica, Sporting CP, Flamengo takımlarını çalıştırdı. Jorge Jesus, Benfica'dan 28 Aralık 2021'de ayrıldı.

Jorge Jesus'un 3 Portekiz şampiyonluğu, 6 Portekiz Lig Kupası, Brezilya Şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası başarısı bulunuyor.