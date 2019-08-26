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Brezilya Amazonlar'daki yangınlara savaş uçaklarıyla müdahale ediyor

Amazon Ormanları'nın kuzeyindeki ücra bölgelerindeki yangınlara müdahale için 44 bin askeri personel görevlendirildi- Savaş uçakları hafta sonunda yangın bölgelerine su dökerek söndürme çalışmalarına destek verdi

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:32
Brezilya Amazonlar'daki yangınlara savaş uçaklarıyla müdahale ediyor

ANKARA (AA) - Brezilya'da hükümet, Amazon Yağmur Ormanları'nda devam eden yangınlara askeri personel ve savaş uçaklarıyla müdahaleye başladı.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ofisinden yapılan açıklamada, silahlı kuvvetlerin, 7 eyalette yangın söndürme çalışmalarına destek için görevlendirildiği bildirildi.

Savunma Bakanlığı, hafta sonunda söndürme çabalarına destek için yangın bölgelerine su döken savaş uçaklarının görüntülerini yayınladı.

Öte yandan Bakanlık, Amazon Ormanları'nın kuzeyindeki ücra bölgelerindeki yangınlara müdahale için 44 bin askeri personelin görevlendirildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Sergio Moro da bakanlığa bağlı askeri polis gücünden 30 kişilik ekibin Amazon bölgesindeki Rondonia eyaletine gönderildiğini ifade etti.

Hükümetin adımları, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde dünya liderlerinin yangınlara müdahalede yetersiz kalındığına dair kaygılarını dile getirmesinin ardından geldi.

Zirveye ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 liderlerinin Amazon Ormanları'ndaki yangınlardan etkilenen ülkelere teknik ve mali yardım yapılması konusunda mutabık olduğunu açıkladı.

- Amazonlar'daki orman kaybı artıyor

Amazon Ormanları'ndaki azalma ve canlı türlerinin yok olması üzerine çalışmalar yapan Imazon Vakfı'nın mayısta yayımladığı çalışmada, Ağustos 2018'den Nisan 2019'a kadar bölgede yaklaşık 2 bin kilometrekare ormanlık alanın yok olduğu bildirilmişti.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) tarafından yapılan açıklamada da Amazon ormanlarında haziranda 920 kilometrekare, temmuzda da bin kilometrekareden fazla ormanlık alanın tahrip edildiği belirtilmişti.

Devlet Başkanı Bolsonaro ise INPE üyelerinin, yönetimini kötü göstermek için orman tahribatı hakkında "yanıltıcı rakamlar yayımlamış olabileceğini" öne sürerek, "şüpheli" bulduğu rakamları sağlayan yetkilileri derhal görevden alacağını söylemişti.

Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülkenin ekonomik gelişimine engel olduğunu belirtmiş ve bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

Bilim adamları, "Dünya'nın Akciğerleri" diye nitelenen, yeryüzünün en büyük yağmur ormanları olan Amazonlar'ın korunmasının, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynadığına işaret ediyor.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:32
  1. Amazon ormanları
  2. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro
  3. G7
  4. orman yangını
  5. Yangın

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