"Brexit Türk ihracatçıları için fırsat olacak"

İSTANBUL (AA) - CSS Legal Danışmanlık Firması Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Engin, Brexit sonrası İngiltere’nin yapacağı öngörülen ticaret anlaşmalarının Türk ihracatçısı için fırsat olabileceğini bildirdi.



Engin, yaptığı yazılı açıklamada, anlaşmasız Brexit sonrası İngiltere için ticari iş birliklerinin öneminin artacağını ve anlaşmasız Brexit'in Türk şirketleri için bir fırsata işaret ettiğini ifade ederek, "Türkiye İngiltere’nin stratejik ortaklarından birisi. Birbiri için bu kadar kritik noktalarda yer alan iki ülkenin iş birlikleriyle krizi fırsata çevirmeleri kaçınılmaz olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Engin, 2016 yılından bu yana sürece bakıldığında anlaşmasız Brexit olasılığının yükseldiğini belirterek, "İngiltere ve AB arasında gümrük duvarları yükselecek, karşılıklı pazar erişimleri sınırlandırılacak ve ticaret olumsuz etkilenecek. İngiltere, ülkelerle ikili serbest ticaret anlaşmaları arayışına girmek durumunda kalacak. Avrupa pazarına erişimi kısıtlanan İngiltere ile yapılabilecek olan bir serbest ticaret anlaşması ise anlaşma yapan ülkeler için büyük bir fırsat ve önemli bir pazar haline gelecek." ifadelerini kullandı.



Ekim 2019'dan itibaren başlayacak olan İngiltere'nin AB'den kopuşu sonrasına ilişkin hazırlık yapılması gerektiğini dile getiren Engin, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği seçimlerinden çıkan sonuca bakıldığında, 2016 yılındaki referandum sonrasından beri devam eden Brexit krizinin 'Anlaşmasız Brexit' olarak son bulma ihtimalini arttırmış durumda olduğunu belirtirken, Ticaret ve Dışişleri Bakanlıklarımızın öncülüğünde bir serbest ticaret anlaşmasının altyapı hazırlığının yapılması Türk şirketlerine de büyük bir fırsat sunacaktır."