Brexit sonrası AB'den İngilizlere 'ücret' şoku!

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in sözcüsü Natasha Berthaud İngiliz vatandaşların Brexit sonrası AB'yi ziyaret etmek için 7 euro tutarındaki vize formunu doldurmaları gerekeceğini söyledi.

Söz konusu vize formunun 3 yıllık geçerliliği olacak. Sözcü Berthaud, söz konusu tutarın ABD vatandaşlarına da uygulandığını ancak İngilizlerin ödemek zorunda kalacağı tutarın çok daha ucuz olduğunu kaydetti.

AB'nin 'Avrupa Birliği Vize Politikası' olarak bilinen Etias, yasa dışı kaçakçılığa karşı AB sınırlarında güvenliği artırmayı amaçlıyor. Söz konusu politika 2020 yılından itibaren birlik üyesi olmayan tüm ülkelere uygulanacak.

İngiltere hükümetinin Brexit müzakerelerinde vize tutarı olarak geçen ödemeden İngiliz vatandaşlarının muaf tutulmasını istediği ancak Brüksel'i ikna edemediği ortaya çıktı.