Brexit öncesi İngiltere ekonomisi diken üstünde, Türkiye yakın takipte

İngiltere, Avrupa Birliği’nden anlaşmasız çıkışın ardından ekonomide yaşanacak olumsuzluklara karşı çeşitli önlemler alırken, Türkiye ile olan ilişkileri de geliştirme yönünde adımlar atıyor. Türk - İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen İngiltere-Türkiye İş Forumu’nda iki ülke arasındaki ticareti geliştirici mesajlar verildi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılmasının, ülke ekonomisine olası olumsuz etkilerinin, tahmin edilenden daha hafif olabileceğini söyledi. Carney, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılmasının ülke ekonomisinin yüzde 8 yerine yüzde 5,5 daralmasına neden olabileceğini belirterek, anlaşmasız çıkışa yönelik hazırlıkların artırılmasının olası ekonomik zararı azaltabileceğini kaydetti.

Parlamentoda konuşan Maliye Bakanı Sajid Javid ise ülkede kemer sıkma döneminin sonuna gelindiğini belirterek, gelecek dönemde sağlık, eğitim ve emniyet teşkilatına toplam 13,8 milyar sterlin seviyesinde yatırımın yapılacağını belirtti.

İstanbul’da sıcak mesajlar

İngiltere, ülke içinde Brexit için önlemler alınırken, yurt dışında da ticari ilişkileri geliştirecek adımlar atıyor. İstanbul’da Türk - İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen İngiltere-Türkiye İş Forumu’nda iki ülke arasındaki ticari ilişkiler masaya yatırıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brexit sonucunda da Türk-İngiliz dostluğunun ve ekonomik ilişkilerin aynı hızla devam edeceğini belirterek, her iki tarafta, hem iş dünyasında hem de devletler arasında bu niyet ve isteğin mevcut olduğunu söyledi.

TBCCI Yönetim Kurulu Başkanı Alderman Emma Edhem ise “Brexit, Türkiye’nin ekonomik ve ticari ilişkilerini İngiltere ile geliştirmesi noktasında ciddi fırsatları beraberinde getiriyor. AB’den çıkmamızla birlikte İngiltere’nin bağımsız bir ticari politika geliştirecek olması bunun temel sebeplerinden bir tanesi. Özellikle İngiltere’nin temel amacı mevcut ticari ilişkilerimizi ve gelecekteki ticari ilişkilerimizi mümkün olduğu kadar geliştirmek” değerlendirmesine bulundu.

Türkiye’nin İngiltere’nin çalışma komitesi kurduğu Brexit sonrası ekonomik ilişkilere yönelik ilk ülkelerden bir tanesi olduğunu dile getiren Emma Edhem, iş birliklerinin artarak devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.