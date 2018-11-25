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Brexit onayı Merkel'i derinden üzdü

Avrupa Birliği'ne üye ülke liderlerinin Brexit anlaşmasına onay vermesi sonrası konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel,''İngiltere'nin 45 yıl sonra AB'den ayrılması trajik ancak Büyük Britanya halkının kararına saygılıyız.'' şeklinde konuştu.

25 Kasım 2018 Pazar 16:19
Brexit onayı Merkel'i derinden üzdü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brexit anlaşmasının onaylanmasına ilişkin, ''İngiltere'nin 45 yıl sonra AB'den ayrılması trajik ancak Büyük Britanya halkının kararına saygılıyız.'' dedi.

Merkel, Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında, konsey toplantısının tarihi bir toplantı ve bugünün de tarihi bir gün olduğunu söyledi.

'Trajik bir durum'

Siyasi deklarasyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Merkel, ''Bu çok belirsiz duygulara neden olan tarihi bir gün. İngiltere'nin 45 yıl sonra AB'den ayrılması trajik ancak Büyük Britanya halkının da kararına saygılıyız.'' ifadelerini kullandı.

Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sınır kontrolü meselesinde gerekli garantilerin olduğuna işaret eden Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılacak olmasına rağmen Avrupa ülkesi olarak kalmaya devam edeceğine dikkati çekti.

Almanya Şansölyesi, İngiltere'nin ayrılmasının üzücü ancak bir anlaşmaya varılmasının da hafifletici olduğunu kaydetti.

Merkel, İngiltere parlamentosunun Brexit anlaşmasına onay vermemesi durumunda neler olabileceğine ilişkin soru üzerine "spekülatif sorulara cevap vermediğini" söyledi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 16:19
  1. Kuzey İrlanda
  2. Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı
  3. Almanya Başbakanı Angela Merkel
  4. Brexit
  5. Avrupa Birliği

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