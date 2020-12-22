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Spor Brentford, Newcastle United'ı eleyerek Lig Kupası'nda yarı finale kaldı
Spor

Brentford, Newcastle United'ı eleyerek Lig Kupası'nda yarı finale kaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 23:13:57 -
Brentford, Newcastle United'ı eleyerek Lig Kupası'nda yarı finale kaldı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United'ı 1-0 yenen Brentford, yarı finale yükseldi.

Brentford Community Stadı'nda oynanan Lig Kupası çeyrek finalinde Championship ekibi Brentford, Premier Lig takımı Newcastle United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 66. dakikada İngiliz futbolcu Josh Dasilva'nın attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Brentford, kupa tarihinde ilk defa yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

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