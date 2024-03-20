Brent petrolün varili 87 dolar seviyesinde
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87,02 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87,02 dolardan işlem görüyor.
Dün 87,7 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,38 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11,50 itibarıyla 87,02 dolardan işlem görüyor.
Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,38 dolardan alıcı buluyor. (İLKHA)
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