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Brent petrolün varili 61,10 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,10 dolardan işlem görüyor.

05 Aralık 2018 Çarşamba 09:34
Brent petrolün varili 61,10 dolar

Dün 61,71 dolardan güne başlayan ve gün içinde 63,60 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,50 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.21 itibarıyla yüzde 0,65'lik azalışla 61,10 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 52,48 dolardan alıcı buldu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesini petrol satışından mahrum etmeyi ve dünyayla ticaretini sonlandırarak bölgede yalnızlaştırmayı hedeflediğini belirterek, "ABD, dünya ve bölge ülkeleriyle olan ticaretimizi durduramayacak. İran hem bölge ülkeleri hem de dünya ile kültürel, ekonomik ve siyasi ilişkilerini koruyacak." ifadesini kullandı.

Ruhani ayrıca, ABD ile yapılan nükleer müzakerelerin yanlış olmadığını belirterek, anlaşma sayesinde ülkenin 2 sene rahat nefes aldığını ve milyarlarca dolar sermaye girişi sağlandığını söyledi.

Uzmanlar, yarın Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısından "Rusya dahil olmak üzere üretici ülkelerin petrol kısıntısı kararında mutabakat sağlayacağı" kararı çıkacağı beklentilerinin fiyatları etkilediğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 61,61 ile 61,28 dolar aralığının direnç, 60,77 ile 60,94 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 09:34
  1. ABD
  2. ABD türü ham petrol (WTI)
  3. Brent Petrol
  4. WTI

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