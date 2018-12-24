Brent petrolün varili 54,21 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 54,21 dolardan işlem görüyor.



Cuma günü 55,22 dolardan güne başlayan ve gün içinde 55,43 doları bulan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 53,77 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.12 itibarıyla yüzde 0,81 artışla 54,21 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 45,78 dolardan alıcı buldu.



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (OAPEC) Bakanlar Konseyi Konferansı'nda 2019'un başından itibaren petrol üretimindeki kesintinin, OPEC üyesi ülkeler için yüzde 3, üye olmayan ülkeler için yüzde 2 olacağını açıkladı.



BAE Enerji Bakanı Mezrui, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin gelecek ay başından itibaren günlük petrol üretiminin 1,2 milyon varil düzeyinde azaltılmasının, piyasalarda 2019'un ilk aylarından itibaren denge sağlayacağını tahmin ettiğini de ifade etti.

Bu arada, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'de petrol sondaj kule sayısı 15-21 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 10 adet artarak 883'e yükseldi. ABD'de petrol sondaj kule sayısındaki artışın ardından, cuma günü ham petrol fiyatları düştü.

Diğer taraftan Irak ve Kuveyt, sınır bölgelerindeki zengin petrol yataklarının tespiti için araştırma yapılmasında anlaştı.

Irak Petrol Bakanı Samir Gazban, iki ülke sınırında yapılacak arama çalışmasının dünyaca ünlü bir danışmanlık şirketi tarafından gerçekleştirileceğini, elde edilen verilere göre her iki tarafın çıkarına uyacak şekilde üretime geçileceğini kaydetti.

Uzmanlar, petrol fiyatlarının ABD petrol üretiminin düşebileceği yönündeki beklentiler nedeniyle az da olsa yükselişle güne başladığını ancak küresel ekonomik veriler hakkındaki endişelerin yükselişi frenlediğine işaret ediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 54,77 ila 54,99 dolar aralığının direnç, 54,33 ila 54,55 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.