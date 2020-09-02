  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Brent petrolün varili 45,99 dolar
Ekonomi

Brent petrolün varili 45,99 dolar

Yeniakit Publisher
2020-09-02 09:25:36 -
Brent petrolün varili 45,99 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 45,99 dolardan işlem görüyor.

Dün 46,22 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 45,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,89 artışla 45,99 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 43,16 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaklaşık 6,4 milyon varillik düşüş gerçekleşti. Söz konusu düşüş, ABD'de petrol talebinin artışa geçtiği sinyalini verirken, ham petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.

ABD'de açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi de beklentilerin üzerinde artarak koronavirüs sonrası ekonomik toparlanma sinyalleri vermesi, petrol fiyatları üzerinde destekleyici etki gösterdi.

Brent petrolde teknik olarak 46,05 ile 46,11 dolar aralığının direnç, 45,91 ile 45,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEVA Partisi'nden Abdullah Gül'e büyük şok
Siyaset

DEVA Partisi'nden Abdullah Gül'e büyük şok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın başdanışmanı Hasan Karal, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığına ilişkin çarpıcı bir açıklam..
Bakan Koca resmen duyurdu! 'İkinci piki yaşıyoruz' deyip vakaların patladığı 10 ili açıkladı
Korona Virüs

Bakan Koca resmen duyurdu! 'İkinci piki yaşıyoruz' deyip vakaların patladığı 10 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetesi Ahmet Hakan’a verdiği röportajda son günlerde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın nedeni ola..
Uzman isim açıkladı: Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakları alması bölgede dengeleri değiştirir mi?
Gündem

Uzman isim açıkladı: Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakları alması bölgede dengeleri değiştirir mi?

Yunanistan'ın Fransa'dan 18 adet "Rafale" tipi savaş uçağı alacağı iddia edilmişti. Bu gelişme sonrası "Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakl..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı