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Ekonomi Brent petrolün varili 36,55 dolar
Ekonomi

Brent petrolün varili 36,55 dolar

Yeniakit Publisher
2020-11-02 09:23:14 -
Brent petrolün varili 36,55 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 36,55 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 38,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 37,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,07 düşüşle 36,55 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 34,36 dolardan alıcı buldu.

Artan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Avrupa ülkelerinin peş peşe sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle petrol talebinin azalmasının ardından fiyatlar son 5 ayın en düşük seviyelerine geriledi.

Almanya, Fransa, Belçika ve Yunanistan ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan ederken, İtalya ve İspanya’nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri de birtakım kısıtlamalar getirdi.

Piyasalar, ABD başkanlık seçimlerinin oluşturduğu belirsizlik ortamından da olumsuz etkilendi.

Ayrıca, Libya’nın petrol ihracatının 1 milyon varile yaklaşması düşük talep baskısı altındaki piyasaların arz fazlası endişelerini arttırırken, Demokrat parti adayı Joe Biden’nın seçimi kazanması durumunda İran’ın da piyasaya geri döneceği endişesi petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

Brent petrolde teknik olarak 38,10 ile 38,78 dolar aralığının direnç, 35,86 ile 35,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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