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Ekonomi Brent petrolün varil fiyatında arz endişesi!
Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatında arz endişesi!

Yeniakit Publisher
2024-04-09 10:11:00 -
Brent petrolün varil fiyatında arz endişesi!

Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine yükseldi. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90,41 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine yükseldi. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90,41 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, siyonist rejimin Gazze ve Suriye'deki İran Konsolosluğuna saldırısı ile Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Dün 91,29 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,65 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.00 itibarıyla 90,41 dolardan işlem görüyor.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,45 dolardan alıcı buluyor. (İLKHA)
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