Rus ordusu resmen ele geçirdi!
Rusya, Donetsk bölgesindeki Vasyukovka yerleşim biriminin kontrol altına alındığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği belirterek, "Güney askeri grubu birlikleri, kararlı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Vasyukovka yerleşim birimini kurtardı." açıklamasını yaptı.
açıklamada, Ukrayna'ya ait 118 insansız hava aracının (İHA) çeşitli Rus bölgeleri ile Karadeniz üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi.
Dünya
