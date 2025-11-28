  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

“Cezaevinden yeni çıktım zaten bu işi çözün” Fatih Altaylı'nın tehdidine çarpıcı örnek

Fransa savunmada yeni adım: Macron’dan 10 aylık gönüllü askerlik planı

Avukatı duyurdu: Öcalan'a cezaevinde yeni imkanlar sağlandı

ABD’den 2,47 milyar dolarlık dev yatırım: Onlarca KC-46A için imza atıldı

IBAN’a para transferlerinde yeni zorunluluk! 1 Ocak’tan itibaren…

CHP’nin hırsız İmamoğlu davasını manipüle etme girişimi ellerinde patladı: Başsavcılıktan mahkemeyi sabote edenlere tokat gibi cevap

Kimmiş bu AK Partili yetkili? Siz de gelin fotoğraf olmayacak demiş iddiası!

Çin'den tehdit acı bedel ödersiniz

17 ilde yapılan geniş kapsamlı operasyonda 458 gözaltı var! Bakan Yerlikaya: Onlara nefes aldırmayacağız

Diplomatik savaş dolu dizgin
Dünya Rus ordusu resmen ele geçirdi!
Dünya

Rus ordusu resmen ele geçirdi!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Rus ordusu resmen ele geçirdi!

Rusya, Donetsk bölgesindeki Vasyukovka yerleşim biriminin kontrol altına alındığını duyurdu.

Rusya, Donetsk bölgesindeki Vasyukovka yerleşim biriminin kontrol altına alındığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği belirterek, "Güney askeri grubu birlikleri, kararlı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Vasyukovka yerleşim birimini kurtardı." açıklamasını yaptı.

açıklamada, Ukrayna'ya ait 118 insansız hava aracının (İHA) çeşitli Rus bölgeleri ile Karadeniz üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi.

Rusya lideri putin'e Zelenskiy savaş henüz bitmedi dedi! Talimat sonrası: Avrupa transatlantik ittifakında sona mı gelindi?
Rusya lideri putin'e Zelenskiy savaş henüz bitmedi dedi! Talimat sonrası: Avrupa transatlantik ittifakında sona mı gelindi?

Dünya

Rusya lideri putin'e Zelenskiy savaş henüz bitmedi dedi! Talimat sonrası: Avrupa transatlantik ittifakında sona mı gelindi?

Trump, Rusya-Ukrayna barış süreci açıklaması
Trump, Rusya-Ukrayna barış süreci açıklaması

Dünya

Trump, Rusya-Ukrayna barış süreci açıklaması

Rutte: Tehlike kapıda! Rusya durmayacak, Avrupa hazırlıklı olmalı
Rutte: Tehlike kapıda! Rusya durmayacak, Avrupa hazırlıklı olmalı

Dünya

Rutte: Tehlike kapıda! Rusya durmayacak, Avrupa hazırlıklı olmalı

Rusya Avrupa'yı vuracak mı? Putin planını açıkladı
Rusya Avrupa'yı vuracak mı? Putin planını açıkladı

Dünya

Rusya Avrupa'yı vuracak mı? Putin planını açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23