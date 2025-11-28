İstanbul’daki düğün salonunda gizli kamera skandalı! İşletmecinin savunması “Vay pişkin vay” dedirtti

  • İSTANBUL
28 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi
İstanbul Sultangazi'de bir düğün salonunda çalışan kadın personel, giyinme ve bakım odasında gizli kamera buldu. Salon sahibinin rezalet karşısındaki savunması ise “Vay pişkin vay” dedirtti.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hizmet veren bir düğün salonunda çalışan kadın personel, giyinme ve bakım odasında gizli kamera tespit etti. Salon sahibinin sık sık odaya girmesinden şüphelenen çalışanlar, havalandırma bölümünde yaptıkları aramada küçük bir kamera buldu.
Kamerayı yerleştirdiği öne sürülen salon sahibi, cihazın "kıyafet hırsızlığını önlemek için" takıldığını iddia etti. Ancak kameranın yalnızca giyinme kısmını görüntülediği belirtildi.
Durumu polise bildiren çalışanlar şikâyetçi olurken, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler salon sahibini gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

