Ne yersen o’sun: Beslenme vücut kokusunu baştan şekillendiriyor

Kişisel koku profili; genler, hormonlar ve sağlık durumunun yanı sıra beslenme alışkanlıklarıyla da şekillenir. Yediğimiz gıdalar nefesimizi, terimizi ve hatta başkalarının bizi ne kadar çekici bulduğunu doğrudan etkiler. Her insan, parmak izi gibi kendine has bir koku profiline sahiptir. Kişilik özellikleri, duygu durumu ve sağlık durumu bu kokuyu etkiler. Stirling Üniversitesi’nden Sosyal Psikoloji Profesörü Craig Roberts, kokunun genler, hormonlar, sağlık ve hijyen gibi birçok faktör tarafından şekillendiğini belirtiyor. Cinsiyet, yaş, ruh hali, hastalık durumu veya hamilelik gibi değişkenler kişisel kokuyu önemli ölçüde etkiliyor. Kokumuzun büyük bir kısmı kontrolümüz dışındaki faktörlerle belirlense de, beslenme alışkanlıklarımız doğrudan etki eder. Yediğimiz besinler hem genel vücut kokumuzu değiştirir hem de başkalarının bizi ne kadar çekici bulduğunu etkileyebilir. Vücut kokusu, iki temel mekanizma üzerinden değişir: sindirim sistemi ve cilt. New York Eyalet Üniversitesi’nden Lina Begdache’e göre sindirim sırasında ortaya çıkan uçucu gazlar kötü nefese yol açabilir. Dünya genelinde yetişkinlerin yaklaşık üçte biri ağız kokusundan şikayet etmektedir. Ter kokusundaki değişim ise cilde taşınan besin bileşenlerinin terlemesi ve bu bileşenlerin cilt bakterileriyle etkileşime girmesiyle oluşur. Terin kendisi kokusuzdur; koku, bakterilerin terle beslenmesi sonucu ortaya çıkar.