Brent petrol varil fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt benzin, motorin fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında son dakika haberleri ardı ardına geliyor. Araç sahipleri gelen zamlarla birlikte neredeyse her gün benzin ve motorin fiyatlarını ne kadar olduğunu sorguluyor. Motorine indirim ne kadar? Motorin fiyatlarına 12 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,04 TL'lik indirim geldi. Akaryakıt fiyatlarına gelen indirim sonrası ise petrol fiyatları da sorgulanıyor. Peki brent petrol ne kadar? Petrol fiyatı bugün ne kadar oldu? Brent petrol varil fiyatı düştü mü? İşte 12 Nisan 2022 Salı petrol varil fiyatı, güncel benzin, motorin akaryakıt fiyatları...