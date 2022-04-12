Brent petrol varil fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt benzin, motorin fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında son dakika haberleri ardı ardına geliyor. Araç sahipleri gelen zamlarla birlikte neredeyse her gün benzin ve motorin fiyatlarını ne kadar olduğunu sorguluyor. Motorine indirim ne kadar? Motorin fiyatlarına 12 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,04 TL'lik indirim geldi. Akaryakıt fiyatlarına gelen indirim sonrası ise petrol fiyatları da sorgulanıyor. Peki brent petrol ne kadar? Petrol fiyatı bugün ne kadar oldu? Brent petrol varil fiyatı düştü mü? İşte 12 Nisan 2022 Salı petrol varil fiyatı, güncel benzin, motorin akaryakıt fiyatları...
Brent petrolün düşmesiyle birlikte motorinin litre fiyatına 12 Nisan 2022 (bugün) tarihinden geçerli olmak üzere 1 lira 4 kuruş indirim yapıldı. Güncel motorin fiyatları da motorinin litre fiyatı İstanbul'da 20,24 TL’ye geriledi. Ankara'da ve İzmir'de 21,32 liradan 20,28 liraya düştü. Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.
Brent petrol fiyatı ne kadar?
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin geçen hafta acil durum petrol rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunmak üzere anlaştıklarını açıklaması fiyatları etkilemeyi sürdürüyor. Cuma günü 103,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 102,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 100,80 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,11 dolardan alıcı buldu.
Bir varil brent petrol kaç litre geliyor?
SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre). Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir. Bütün ham petroller eş değerde değildir.