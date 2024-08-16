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Ekonomi Brent petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı!
Ekonomi

Brent petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı!

Yeniakit Publisher
2024-08-16 15:08:00 -
Brent petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı!

Ortadoğu'daki gerilim sürmesine ve Çin ekonomisinden gelen olumsuz verilerin talep endişelerini artırması, petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 2,5'ten fazla değer kaybederek 78,64 dolarla haftanın en düşük seviyesine geriledi.

İTHALAT SON İKİ YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Çin, Temmuz ayında toplam ham petrol ithalatının yüzde 3 düşüşle 42,3 milyon tona gerilediğini bildirdi. Bu seviye, Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyeyi işaret ediyor.

Son aylarda Çin, petrol ithalatını azalttı. Mayıs ve Haziran aylarında Rusya'dan yapılan ham petrol alımları, bir önceki yılın aynı dönemine göre hacim bazında yüzde 14,1 oranında azaldı. Aynı dönemde toplam ham petrol ithalatındaki düşüş yüzde 9,7 olarak kaydedildi. Çin, Suudi Arabistan'dan yaptığı ham petrol ithalatını da iki ayda yüzde 6,5 oranında azalttı.

"PİYASA 80 DOLAR TABANDA KALMAKTA ZORLANIYOR"

Onyx Capital Group Araştırma Müdürü Harry Tchilinguirian, “Jeopolitik kaygılar geri planda kalırken, zayıf makroekonomik göstergeler petrol piyasası üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu durum, piyasayı kısa süre önce yeniden elde ettiği 80 dolar tabanını korumakta zorlanıyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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