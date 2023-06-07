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Ekonomi Brent petrol fiyatı resesyon endişelerinin artmasıyla düştü
Ekonomi

Brent petrol fiyatı resesyon endişelerinin artmasıyla düştü

Yeniakit Publisher
2023-06-07 10:11:00 -
Brent petrol fiyatı resesyon endişelerinin artmasıyla düştü

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,75 dolardan işlem görüyor.

Dün 76,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 75,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,26 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin'den gelen karışık ekonomik verilerin küresel ekonomik resesyon endişelerini artırması etkili oldu.

Petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın temmuzda petrol üretiminde günlük 1 milyon varil ek kesintiye gitme kararının ardından pazartesi günü 1 dolardan fazla yükselmişti. Ancak, ekonomik yavaşlamaya yönelik giderek artan endişeler salı gününden bu yana petrol fiyatlarını sınırlandırarak OPEC+ grubunun fiyatları destekleme çabalarını törpülüyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ihracatın mayısta beklenenden çok daha hızlı daraldığına ve ithalatın daha yavaş da olsa düştüğüne yönelik haber akışı fiyatları baskılıyor. Çin'de mayıs ayı dış ticaret fazlası 65,8 milyar dolarla beklentilerin altında seyrediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler de yatırımcıların temkinli davranmalarına neden oluyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yüzde 81 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörülürken, nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 seviyesinde belirleneceğine yönelik beklentiler de güçlü kalmaya devam ediyor.
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Öte yandan Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 1 milyon 710 bin varil azalış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, 1 milyon 500 bin varil artış olacağı yönündeydi.

Stoklardaki azalış öngörüsü ülkede talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise bugün açıklanacak.

Uzmanlar, arz daralması endişeleriyle birlikte yaz seyahat sezonunun yaklaşmasının da gelecek aylarda benzin ve jet yakıtı talebini artıracağını ve fiyatların 80 ila 90 dolar bandında seyredebileceğini tahmin ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,89 ile 76,02 dolar aralığının direnç, 75,66 ile 75,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

 

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