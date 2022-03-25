Brent petrol 120 dolara dayandı! Türkiye'deki araç sahiplerine bir kötü haber daha

Rusya ve Ukrayna savaşının etkisiyle brent petrol fiyatlarının artışı akaryakıt ücretlerine de yansıyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubuna 1.39 TL zam geldi.

Güncel fiyatlar

Zam sonrası İstanbul'da ortalama motorin fiyatı ortalama 23.64 TL seviyelerine yükseldi. Öte yandan benzinin fiyatı ise 20 lira seviyelerine dayandı.

Brent petrol fiyatı

Brent petrolün varili, bugün uluslararası piyasalarda 119-120 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarının artması, motorine zam olarak yansıdı.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.