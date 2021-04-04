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Gündem ‘Breaking Bad’ dizisi Ankara'da gerçek oldu
Gündem

‘Breaking Bad’ dizisi Ankara'da gerçek oldu

Ankara'da aile hekimliğinde görevli doktor Ömer Ali E. hastası Gökhan D.'ye uyuşturucu ticareti yapmayı teklif ettiği ve ikilinin zehir ticaretine başladığı ortaya çıktı. Yaşanan olay, ‘Breaking Bad’ isimli rezil diziyi akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 09:00:00 -
‘Breaking Bad’ dizisi Ankara'da gerçek oldu

Ankara Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul’dan Ankara’ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Uyuşturucunun karton kutular içerisinde İstanbul’dan bir yolcu otobüsüne verildiği bilgisi üzerine otobüs takibe alındı. Ankara’ya giriş yapan otobüs Mamak ilçesinde yol üzerinde durarak karton kutuları Gökhan D.’ye (27) teslim edince operasyon başlatıldı. Gökhan D. gözaltına alınırken el konulan karton kutularda ise 5 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet’te sorguya alınan Gökhan D. ifadesinde uyuşturucu hapları, aile hekimi Ömer Ali E.’ye (50) götürdüğünü söyledi. Bunun üzerine 26 yıllık aile hekimi Ömer Ali E., gözaltına alındı. Ömer Ali E., Emniyet’teki ifadesinde Gökhan D.’yi sadece hastası olduğu için tanıdığını, uyuşturucu ile ilgisi olmadığını söyledi. Ancak Gökhan D.’nin telefonunda yapılan incelemede, Ömer Ali E.’nin otobüs bilgileri, uyuşturucu kutusunu nerede alacağı ve nereye götüreceğine dair bilgilerin yer aldığı mesajlar tespit edildi.

Yapılan incelemede, Gökhan D.’nin, uyuşturucu suçundan cezaevine girdiği, geçen yıl tahliye olduğu belirlendi. Alkol, Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’nde tedavi gören Gökhan D.’nin ilaç yazdırmak için gittiği aile hekimliğinde Dr. Ömer Ali E. ile tanıştığı ortaya çıktı. Aile hekimi Ömer Ali E.’nin ilaç yazdırmak için yanına gelen hastası Gökhan D.’ye uyuşturucu işine girmeyi teklif ettiği, böylece de ikilinin uyuşturucu ticareti yapmaya başladığı ortaya çıktı. Aile hekimi Ömer Ali E.’nin Gökhan D.’yi ‘uyuşturucu kuryesi’ ve ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcısı olarak kullandığı belirlendi. Aile hekimi Ömer Ali E.’nin bağlantılarını kullanarak çok sayıda kırmızı reçeteye tabi ilaçları da piyasaya sattığı kaydedildi.

Aile hekimi Ömer Ali E. ve Gökhan D., ‘uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya temin etme’ suçlarından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara’da yaşanan bu olay, akıllara benzer bir hikâyenin konu edildiği ‘Breaking Bad’ isimli rezil diziyi getirdi. Bryan Cranston ve Aaron Paul’ün başrolleri paylaştığı Breaking Bad dizisi, 50 yaşında, lisede kimya öğretmeni olan Walter White’ın yasadışı yola girme hikâyesini konu ediniyor. Dizide ileri derecede akciğer kanseri olduğunu ve çok kısa bir ömrünün kaldığını öğrenen Walter White, ailesine para bırakabilmek için eski öğrencisi Jesse Pinkman ile birlikte uyuşturucu hap üretme işine giriyor. Walter White'ın hikayesi dramatize edilerek, uyuşturucu işine girmesi meşru gösterilmeye çalışıyor.

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