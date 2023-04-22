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Medya Bravo Berat Albayrak! Birileri hasedinden çatladı
Medya

Bravo Berat Albayrak! Birileri hasedinden çatladı

Yeniakit Publisher
2023-04-22 12:30:00 -
Bravo Berat Albayrak! Birileri hasedinden çatladı

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Başkan Tayyip Erdoğan'ın Filyos'ta enerji bağımsızlığında sadece ilk ateşi değil, muhalefeti de yaktığını belirtti. Karadeniz gazının devreye girmesini "destan" olarak nitelendiren Batırel, "Bu destan 2015 yılında Berat Albayrak’ın enerji bakanlığı döneminde yazılmaya başladı. 8 yıllık büyük mücadeleden sonra mutlu sona ulaşıldı" dedi.

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Başkan Tayyip Erdoğan'ın Filyos'ta enerji bağımsızlığında sadece ilk ateşi değil, muhalefeti de yaktığını belirtti. Karadeniz gazının devreye girmesini "destan" olarak nitelendiren Batırel, "Bu destan 2015 yılında Berat Albayrak’ın enerji bakanlığı döneminde yazılmaya başladı. 8 yıllık büyük mücadeleden sonra mutlu sona ulaşıldı" dedi. 

Batırel, özetle şunları kaydetti:

 

"Başkan Erdoğan, Filyos'ta enerji bağımsızlığında sadece ilk ateşi değil, muhalefeti de yaktı. Karadeniz gazı devreye girdi. Vatandaşa 2 müjde birden verdi, "1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi ile önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarda ısınma dâhil tüm doğalgaz tüketiminden ücret alınmayacak. İki bayramı birden yaşıyoruz. Bu destan 2015 yılında Berat Albayrak’ın enerji bakanlığı döneminde yazılmaya başladı. 8 yıllık büyük mücadeleden sonra mutlu sona ulaşıldı. 6 araştırma ve sismik araştırması gemisine sahip dünyanın başka hiçbir ülkesi yok. Ülke diyorum, özel şirket değil. Sultan Abdülhamid Han, Fatih, Yavuz ve Kanuni isimli 4 sondaj Barbaros Hayreddin Paşa ve MTA Oruç Reis adında da iki sismik araştırma gemimiz var. Bu gemilerle yıllarca sabırla yüzlerce mühendisle çalıştık, yılmadık, sonunda büyük keşfe ulaştık. Denizin 2.200 metre altındaki gazı gün yüzüne çıkardık. Doğalgazı karaya taşımak için 165 kilometre uzunluğunda boru hattı döşedik. (…)"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

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Yorumlar

Musa

Türkiye kuruldugu günden bu güne bu cibliyetsiz kafirler hep vardı !! Türkiye ilerlemesin ne olursa olsun ama süslenmiṣ sözler ile milleti kandırdılar .hata ki Atatürkü vekil olmasın diye mecliste ne hayinlikler döndü Sonunc Cumhurvaṣkanı olup kapatılar bir yere. Üzerinden büyük rant kazanan chp oldu. Hata ki vekileri Hristiyan erkekler alıp müslüman kadın ile evledirip kan ve DNA deĝisin diyen var. Gelfik 100 yıla chp degiṣen hiç birṣey yok kuran Türkiye prangalarda kalsın. Ilerleme olmasın. Milli irade gelince ya asarlar ya zehirlerler yada Avrupa Amerika Terör örgütleri ile birlik olup her iftirayı atan yine chp ve yandaṣları sorsan milliyetci demokrasi Atatürcü hadi ordan
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