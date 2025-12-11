  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı

İsrail ve ABD protesto edildi! İsveç’te Nobel yemeğinde: Gazze'de katliama son ver çağrısı

İsrail’in Merkava tankları barış gücünü vurdu! İsrail tansiyonu artırıyor

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...

Karadeniz'de Ukrayna'ya AİT bir gemiye saldırı yapıldı: Olayla ilgili yaşanan yangın skandalı, o görüntüler

İstanbul Erkek Lisesi skandalında neler yaşandı?

Tayland ve Kamboçya sınır çatışmasının 4. günü: Trump başka kim var ki dedi

Savcılıktaki İmamoğlu köstebeği kim? Tanık sıfatıyla ifadeye giden kişi Nuray Mert’e korkunç olayı anlattı

Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz! Tartışma başlattı...

Gazeteci Erdem Atay: Özgür Özel İmamoğlu’nu sattı Siyasette 'Diploma' ve 'Rektör Ziyareti' tartışması
Spor Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Brann-Fenerbahçe hangi kanalda, şifresiz canlı nasıl izlenecek?
Spor

Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Brann-Fenerbahçe hangi kanalda, şifresiz canlı nasıl izlenecek?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Brann-Fenerbahçe hangi kanalda, şifresiz canlı nasıl izlenecek?

Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak sorusu, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tur hesapları yapan sarı-lacivertliler için kritik öneme sahip. Grup aşamasının 6. ve son haftasında Norveç ekibi Brann'a konuk olacak Fenerbahçe, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Kritik karşılaşmanın yayın bilgileri de netleşirken, taraftarların en çok merak ettiği Brann-Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusunun cevabı belli oldu.

Brann-Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve hangi gün yayınlanacak sorusu, temsilcimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderini belirleyecek maç öncesinde gündeme oturdu. Sarı-lacivertli takım için oldukça büyük öneme sahip olan bu karşılaşma, grubun son haftasında oynanacak ve tur için belirleyici olacaktır. Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusunun cevabı belli oldu. İşte kritik mücadelenin tarih, saat ve yayın bilgileri dahil tüm detayları.

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan 6.hafta maçlarıyla devam edecek. Temsilcimiz Fenerbahçe, Norveç’in Brann ekibine konuk olacak. Sarı-lacivertliler açısından kritik öneme sahip olan mücadelede temsilcimiz mutlak 3 puan arayacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın tarih, saat ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı.

BRANN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Norveç temsilcisi Brann ile bugün karşılaşacak. Mücadele saat 23.00’da başlayacak.

BRANN-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Brann-Fenerbahçe maçı TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

WİLLY DELAJOD DÜDÜK ÇALACAK

Sarı-lacivertliler açısından büyük öneme sahip mücadelede Fransız hakem Willy Delajod düdük çalacak. Delajod'nun yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Valentin Evrard yapacak.

Galatasaray başladı Fenerbahçe bitirdi: 1-1
Galatasaray başladı Fenerbahçe bitirdi: 1-1

Spor

Galatasaray başladı Fenerbahçe bitirdi: 1-1

Fenerbahçe'de En Nesyri'ye ıslıklı protesto
Fenerbahçe'de En Nesyri'ye ıslıklı protesto

Spor

Fenerbahçe'de En Nesyri'ye ıslıklı protesto

Fenerbahçe’den 'kupamız çalındı' iddiası! ‘Kayıtsız şartsız teslim edin'
Fenerbahçe’den 'kupamız çalındı' iddiası! ‘Kayıtsız şartsız teslim edin'

Spor

Fenerbahçe’den 'kupamız çalındı' iddiası! ‘Kayıtsız şartsız teslim edin'

Penaltı pozisyonu ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe’den gece yarısı sert açıklama
Penaltı pozisyonu ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe’den gece yarısı sert açıklama

Gündem

Penaltı pozisyonu ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe’den gece yarısı sert açıklama

Fenerbahçe, Brann maçı hazırlıklarına start verdi
Fenerbahçe, Brann maçı hazırlıklarına start verdi

Spor

Fenerbahçe, Brann maçı hazırlıklarına start verdi

Fenerbahçe’de deprem! Yıldız isim kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe’de deprem! Yıldız isim kadro dışı bırakıldı

Spor

Fenerbahçe’de deprem! Yıldız isim kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe, Brann maçının hazırlıklarına devam ediyor
Fenerbahçe, Brann maçının hazırlıklarına devam ediyor

Spor

Fenerbahçe, Brann maçının hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Fenerbahçe'nin milyarlık arsasını bakın kim satın aldı
Fenerbahçe'nin milyarlık arsasını bakın kim satın aldı

Spor

Fenerbahçe'nin milyarlık arsasını bakın kim satın aldı

Fenerbahçe'nin Brann maçı kadrosu açıklandı! 8 eksik bulunuyor
Fenerbahçe'nin Brann maçı kadrosu açıklandı! 8 eksik bulunuyor

Spor

Fenerbahçe'nin Brann maçı kadrosu açıklandı! 8 eksik bulunuyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23