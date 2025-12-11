Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Brann-Fenerbahçe hangi kanalda, şifresiz canlı nasıl izlenecek?

Brann-Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve hangi gün yayınlanacak sorusu, temsilcimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderini belirleyecek maç öncesinde gündeme oturdu. Sarı-lacivertli takım için oldukça büyük öneme sahip olan bu karşılaşma, grubun son haftasında oynanacak ve tur için belirleyici olacaktır. Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusunun cevabı belli oldu. İşte kritik mücadelenin tarih, saat ve yayın bilgileri dahil tüm detayları.

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan 6.hafta maçlarıyla devam edecek. Temsilcimiz Fenerbahçe, Norveç’in Brann ekibine konuk olacak. Sarı-lacivertliler açısından kritik öneme sahip olan mücadelede temsilcimiz mutlak 3 puan arayacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın tarih, saat ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı.

BRANN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Norveç temsilcisi Brann ile bugün karşılaşacak. Mücadele saat 23.00’da başlayacak.

BRANN-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Brann-Fenerbahçe maçı TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

WİLLY DELAJOD DÜDÜK ÇALACAK

Sarı-lacivertliler açısından büyük öneme sahip mücadelede Fransız hakem Willy Delajod düdük çalacak. Delajod'nun yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Valentin Evrard yapacak.