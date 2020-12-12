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Spor Brand & Sport Summit 2020, 17-18 Aralık'ta düzenlenecek
Spor

Brand & Sport Summit 2020, 17-18 Aralık'ta düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-12-12 09:37:07 -
Brand & Sport Summit 2020, 17-18 Aralık'ta düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Markalar ve spor dünyasını bir araya getiren Brand & Sport Summit, 17-18 Aralık tarihlerinde ESA Arena’da gerçekleştirilecek.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, bu sene dördüncüsü düzenlenecek Brand & Sport Summit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyirciye kapalı şekilde yapılacak ancak dijital ortamdan herkese açık olacak.

İki gün sürecek etkinliğe A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun yanı sıra Kadınlar Tenis Birliği (WTA) başkanı, federasyon başkanları, markalar ile spor ilişkisini temsil eden çok sayıda markanın üst yöneticileri ve pazarlama grubu başkanları katılacak.

Brand & Sport Summit, dijital ortamın yanı sıra sportstv ekranlarından naklen yayımlanacak.


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