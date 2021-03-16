Braille alfabesi nedir ve sembolleri nelerdir?

Braille alfabesi, görme engeli yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Louis Braille tarafından icat edilen bir alfabe türüdür. Louis Braille’nin de görme engeli olduğundan dolayı bu alfabenin önemi bir başkadır. Braille alfabesinin amacı görme engeli olan kişilerin görme engeli olsa bile eğitim almalarını sağlamaktır. Braille alfabesi sayesinde görme engeli olduğu halde birçok kişi okula gidip eğitim hayatına devam etmektedir. İşte Braille alfabesiyle ilgili merak ettiğiniz haberin devamı…

Braille alfabesindeki harfler nasıldır?

Braille alfabesinde 32 adet sembol haline getirilmiş harf bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir…

Braille alfabesindeki sayılar nasıldır?

Braille alfabesinde tıpkı bizim alfabemizde bulunan sayılar gibi sayılar bulunur. Örnekleri aşağıdaki gibidir…

Braille alfabesindeki noktalama işaretleri nasıldır?

Braille alfabesindeki noktalama işaretleri bizimkine göre daha azdır. Örnekleri aşağıdaki gibidir…