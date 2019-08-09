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Bozyazı’da yaşlı ve bakıma muhtaç hastalara bayram ziyareti

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, hastane yöneticileri yaşlı ve bakıma muhtaç hastaları evlerinde ziyaret etti.

09 Ağustos 2019 Cuma 13:09
Bozyazı’da yaşlı ve bakıma muhtaç hastalara bayram ziyareti

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, hastane yöneticileri yaşlı ve bakıma muhtaç hastaları evlerinde ziyaret etti.


Bozyazı Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Kenan Püryan başkanlığında hastane yöneticileri yaşlı ve bakıma muhtaç hastaları evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Hastanenin evde bakım birimi tarafından takip edilen kırsal kesimdeki bakıma muhtaç ve yaşlı olan hastaları bayram öncesi evlerinde ziyaret ettiklerini söyleyen Başhekim Püryan, muayenelerini yapıp, hastaneye yatması gereken hastaları ise belirleyerek, hastaneye yatışını sağladıklarını ve bayram öncesi hayır dualarını almak olduğunu söyledi. Püryan, “Öncelikle kırsal kesimde bulunan hastalarımızı ziyaret ettik.Sohbet edip, hal hatır sorduk. Hastaların genel muayenesi yapıldı. Muayenesi yapılan 2 hastanın bulundukları mekandan alınarak, hastanemizde hizmete giren Palyatif Bakım Servisi’ne yatırılarak tedavi görmesi planlandı. Rabbimiz cümlemizi hastalıklardan ve çaresiz kalmaktan korusun" dedi.


Kırsal kesimdeki hastalara daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için gerekli planlamaların yapıldığını ve belirli zamanlarda ise kendisi tarafından ziyaretlerin gerçekleştirildiğini, tüm hastane personeli olarak da hastalara sundukları hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Püryan,”Vatandaşlarımıza, hastalara daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için gerekli araştırmaları, planlamaları yapıyoruz. İhtiyaç ve talebe göre hastanemiz bünyesinde gerekli servisleri hizmete sunabilmek için çalışıyoruz. Amacımız insanlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunabilmek” şeklinde konuştu.


Eşinin uzun zamandan beri evde hasta yattığını, evde bakım birimi tarafından sürekli kontrol ve bakımının yapıldığını, ancak kırsal kesimde yaşadıkları için bazen çok sıkıntılar çektiğini, Başhekimin önerisi üzerine eşini palyatif bakım servisine yatırdıklarını ifade eden Ayşe Yaprak ise “Allah bu servisi açanlardan razı olsun. En iyi şekilde bakım ve tedavimiz yapılmakta. Personel çok güler yüzlü. Bizlerle ve hastalarımızla çok yakından ilgileniyorlar. Ben hiçbir hastanede böyle bir şey görmedim. Bilgimiz yetersiz olduğu için evde ne kadar özensek de bakım zor oluyordu. Şimdi burada her türlü bakım yapılmakta” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:09
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