Bozüyük’te Yeniden Refah Partisi 1. olağan ilçe kongresini gerçekleştirdi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Yeniden Refah Partisi 1. olağan ilçe kongresini gerçekleştirdi. Kongre sonrasında seçime katılan delege oylarının tamamını alan Selçuk Onan, yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı’na seçildi.

Tekke Mahalle konağındaki kongre açılış, yoklama, divanın oluşturulması ve sonrasında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşımızın okunması ile devam etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ardından konuşmalara geçildi.

İlçe Başkanı Selçuk Onan, yaptığı konuşmada “Milli Mücadelenin ve kurtuluş mücadelesinin verildiği Metristepe’nin bulunduğu hünkar mafili Bozüyük ilçemizde bu milletin inancı, ruh kökü, milli direnişin temsilcisi, milli görüş hareketimizin partisi olan Yeniden Refah Partimizin kongresini tertiplemiş olmaktan izzet, şeref ve onur duyuyoruz. Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı olarak siyasi düsturumuz ilçemiz ve çevremizdeki yapılan hayırlı hizmetleri tebrik ve takdir etmek, yapılan yanlışları da nezaket siyaseti ile düzeltmek ve çözüm üreterek yapıcı olmak olacaktır. Bozüyük halkımızın yararına ne uygun ise hayırlı çalışmalarımızı ve çözümleştirici üslubumuzu ortaya koyacağız” dedi.

Devamında İl Başkanı Cafer Arslanboğa ve Eskişehir İl Başkanı Osman Mandacı tarafından selamla konuşmaları yapıldı. Son olarak oy kullanımına geçilerek seçimler gerçekleştirildi. Yapılan seçimler sonrasında Selçuk Onan Başkanlığındaki yönetim kurulu Abdülkadir Kocaata, Veli Sandıkçı, Ökten Uslu, Semih Gülnar, Mevlüt Kayhan, Ömer Avcı, Mahmut Çelikkaya, Yılmaz Kurt, Sinan Çelik, Bünyamin Yıldırım, Agit Yıldız, Fatih Hayri Köseoğlu, İhsan Karabektaş ve Mehmet Tezcan’dan oluştu.