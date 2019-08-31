0553 313 94 23

Bozüyük’te Yeniden Refah Partisi 1. olağan ilçe kongresini gerçekleştirdi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Yeniden Refah Partisi 1.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:36
Bozüyük’te Yeniden Refah Partisi 1. olağan ilçe kongresini gerçekleştirdi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Yeniden Refah Partisi 1. olağan ilçe kongresini gerçekleştirdi. Kongre sonrasında seçime katılan delege oylarının tamamını alan Selçuk Onan, yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı’na seçildi.


Tekke Mahalle konağındaki kongre açılış, yoklama, divanın oluşturulması ve sonrasında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşımızın okunması ile devam etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ardından konuşmalara geçildi.


İlçe Başkanı Selçuk Onan, yaptığı konuşmada “Milli Mücadelenin ve kurtuluş mücadelesinin verildiği Metristepe’nin bulunduğu hünkar mafili Bozüyük ilçemizde bu milletin inancı, ruh kökü, milli direnişin temsilcisi, milli görüş hareketimizin partisi olan Yeniden Refah Partimizin kongresini tertiplemiş olmaktan izzet, şeref ve onur duyuyoruz. Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı olarak siyasi düsturumuz ilçemiz ve çevremizdeki yapılan hayırlı hizmetleri tebrik ve takdir etmek, yapılan yanlışları da nezaket siyaseti ile düzeltmek ve çözüm üreterek yapıcı olmak olacaktır. Bozüyük halkımızın yararına ne uygun ise hayırlı çalışmalarımızı ve çözümleştirici üslubumuzu ortaya koyacağız” dedi.


Devamında İl Başkanı Cafer Arslanboğa ve Eskişehir İl Başkanı Osman Mandacı tarafından selamla konuşmaları yapıldı. Son olarak oy kullanımına geçilerek seçimler gerçekleştirildi. Yapılan seçimler sonrasında Selçuk Onan Başkanlığındaki yönetim kurulu Abdülkadir Kocaata, Veli Sandıkçı, Ökten Uslu, Semih Gülnar, Mevlüt Kayhan, Ömer Avcı, Mahmut Çelikkaya, Yılmaz Kurt, Sinan Çelik, Bünyamin Yıldırım, Agit Yıldız, Fatih Hayri Köseoğlu, İhsan Karabektaş ve Mehmet Tezcan’dan oluştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu
    1. TFF 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu
    2. Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur..
    3. Pamukkale Rallisi tozu dumana kattı
    4. 'Kraliçe ve Johnson darbesi'ne öfke..
    5. ABD’nin İdlib’in kuzeyine düzenlediği..
    6. Süper Lig: Göztepe: 0 - Yukatel..
    7. Futbol: TFF 1. Lig
    8. Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi
    9. Süper Lig puan durumu! İşte, günün..
    10. Beşiktaş Park’ta seri 13 maça çıktı
    11. Beşiktaş taraftarı isyan etti
    12. Futbol: Süper Lig
    13. Futbol: Süper Lig
    14. Beytüşşebap Kaymakamı Pendik Faraşin..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Su Ürünleri Av..
    16. Futbol: TFF 1.Lig
    17. GÜNCELLEME - Sakarya Ticaret Borsası..
    18. Kapadokya'da "Gaziantep Tanıtım..
    19. Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe ile ilk..
    20. Nadal, ABD Açık'ta 4. turda
    21. 2019 Spor Toto Türkiye Amatör Açık..
    22. İran'dan ABD'ye rest
    23. Elazığ’da iki otomobil çarpıştı, biri..
    24. Bozüyük’te Yeniden Refah Partisi 1...
    25. Dünya devi Türkiye’de boks galası..
    26. Moldova'nın aday kadrosu açıklandı
    27. Yaylada kaybolan 6 kişi aranıyor
    28. GÜNCELLEME - Kırklareli'nde hayvan..
    29. İmamoğlu Batman'da düğün törenine..
    30. Ankara’da Dominik Büyükelçiliği’nin..
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    İngilizlerden dünyaya açık uyarı: Erdoğan'ın sabrı taşarsa...
    İngilizlerden dünyaya açık uyarı: Erdoğan'ın sabrı taşarsa...
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!