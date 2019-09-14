Bozüyük’te ev yangını Bozüyük’ün Yenidoğan Mahallesi Kırbındüzü Caddesi’nde meydana gelen ev yangını mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Bozüyük’ün Yenidoğan Mahallesi Kırbındüzü Caddesi’nde meydana gelen ev yangını mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Dün akşam saatlerinde Kırbındüzü Caddesi üzerindeki 44 Numaralı 2 katlı evin 2. katında çıkan ve Selim K.’ya ait evde yangın çıktı. Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrasında daire kullanılamaz hale gelirken olayda can kaybı yaşanmaması ise sevindirdi. Çıkan ev yangınını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alan itfaiye ekiplerini vatandaşlar tebrik etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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