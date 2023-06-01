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Yerel Bozulan yollarda bakım çalışması
Yerel

Bozulan yollarda bakım çalışması

Yeniakit Publisher
2023-06-01 14:06:00 -
Bozulan yollarda bakım çalışması

Adıyaman’da, meydana gelen deprem sonrası zarar gören yollarda bakım ve onarım çalışması yapılıyor.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman’da, bozulan yolların yeniden düzeltilmesi amacıyla Adıyaman Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Depremden dolayı bozulan yollarda oluşan çukurlar dökülen asfaltlarla kapatılırken bir yandan da yeni düzenlemeler gerçekleştirildi. Çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceğini söyleyen belediye yetkilileri, hedefin bozulan yolları biran önce düzeltip ulaşımda kolaylıklar sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

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