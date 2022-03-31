Bozuk saat misali doğruyu gösterdi… CHP’li Fikri Sağlar Erdoğan’ı öve öve bitiremedi!

Bugüne dek İslam karşıtı onlarca söylemiyle gündeme gelen ve AK Parti hükümetine karşı olur olmaz eleştirilere başvuran CHP’li eski vekil Fikri Sağlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın attığı adımları övmekten başka çare bulamadı. Rusya – Ukrayna savaşında Türkiye’nin konumunu eleştirecek nokta bulamayan Sağlar, Erdoğan’ın adımlarının hem Rusya, hem Ukrayna hem de Türkiye için doğru olduğunu söyledi.

Sağlar’ın BirGün’de yayınlanan bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Savaşın 35’inci gününde, 4 milyona yakın Ukraynalı ülkesini terk etti.

Binlerce çocuk öldürüldü. Ölen sivillerin sayısı bilinmiyor!

Sokak hayvanları yok edildi. Kentler yıkıldı. Çevre tarumar edildi…

“İnsanlık adına bu barbarlığın gerekçesi ne?” diye sorulmalı…

Oysa cevabı çok basit! Güçsüzü sömürmek! Küçük ülkeyi yok ederek büyümek!

AKP iktidarı, bu savaş sırasında tarafsız kalarak çok doğru bir duruş sergilemekte!

Barışı oluşturmak için her iki ülkenin de güvendiği taraf konumunda.

Bu diplomatik tavır çok doğru! Ülkemiz için de itibarlı bir duruş!

Masaya anlaşmak için oturulunca o masadan antlaşma çıkması mümkün! Ancak, Türkiye sadece Ukrayna’nın garantörü olmamalı! Çünkü, "Garantörlük" aynı zamanda taraf olmak da demektir...

Olunacaksa, her iki tarafın da garantör devleti olunmalı…

Ve her şeyden önemlisi; "Lozan ve Montrö’ye" dünden daha fazla sahip çıkmalı!