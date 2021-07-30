Bozuk saat doğruyu gösterdi! Özgür Demirtaş'ın övgüsü şaşırttı

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AK Parti hükümetinin yaptığı hizmetleri manipüle etmesiyle bilinen CHP'nin ekonomisti Özgür Demirtaş, devlet hastanelerine yaptığı övgü ile şaşırttı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında AK Parti hükümetinin sağladığı hizmet dünya basınında da örnek gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın koordineli çalışması ve sağlık çalışanlarının gayretiyle vatandaşların hızlı bir şekilde aşılanması sağlanıyor.

Toplam aşılanma 72 milyonu geçti

Toplam aşılanmanın 72 milyon 656 bin olduğu Türkiye'de, vatandaşlar sıra beklemeden kısa süre içerisinde devlet hastanelerinden randevu alarak aşı olabiliyor.

CHP'nin ekonomisti Özgür Demirtaş da ikinci koronavirüs aşısını olduğunu söyleyerek devlet hastanelerindeki sistemli çalışmayı övdü.

Özgür Demirtaş övgü yağdırdı

Türkiye'yi her alanda kalkındırmayı başaran AK Parti'nin yaptığı hizmetleri her fırsatta eleştiren Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

İkinci aşımı olurken süreç devlet hastanesinde son derece kolay geçti. Kimlik numaramın sisteme işlenmesi ve tüm bilgilerin çıkması son derece hızlı oldu. Sistemin güzel bir şekilde işlemesine sevindim. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim.

Demirtaş'ın paylaşımı 'Bozuk saat doğruyu gösterdi' yorumlarını yaptırdı.