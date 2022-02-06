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Yaşam Bozuk rögar kapağı kazalara yol açtı vatandaşlar tepki gösterdi
Yaşam

Bozuk rögar kapağı kazalara yol açtı vatandaşlar tepki gösterdi

İstanbul Arnavutköy'de panelvan minibüs, İSKİ’ye ait rögar kapağının bulunduğu kısımdaki çukura girdi. Rögar kapağındaki açıklığın meydana getirdiği kazalar nedeniyle vatandaşlar tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 16:50:00 - 2022-02-06 16:56:24

Arnavutköy’de İSKİ'ye ait rögar kapaklarının çevresindeki açıklık kazalara yol açtı. Bir minibüsün rögar kapağı kısmındaki açıklığa girerek kaza yaptığı anlar kameralara yansırken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Kaza, dün saat 14.20 sıralarında Arnavutköy İmrahor Mahallesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 TK 2077 plakalı panelvan minibüs İSKİ’ye ait rögar kapağının bulunduğu kısımdaki çukura girdi. Çukura girince savrulmaya başlayan panelvan minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına park etmiş tırın dorse kısmına çarptı.

İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı

Çarpmanın etkisi ile yaralanan araç sürücüsüne ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kazaya ilişkin incelme başlatırken yaralı sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.

Kazanın ardından İSKİ’ye bağlı ekipler yoldaki bozukluklar ile ilgili çalışma başlatırken mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

Kaza anına şahit olan mahalle sakinlerinden Furkan Kulancı, “Bugün zaten bizim aracımız yoldaydı cadde den gelen transit araç çukura girerek savruldu ve tıra çarptı kafasında yarıklar vardı ben indiğimde ambulans ekipleri müdahale etmeye çalışıyordu. Bu yolda bunun gibi 2 tane benim bildiğim yer var ileride bir sürü problem var yolda yürüyen bir kadın varmış herhalde lastik patlayıp ters dönmese ona çarpabilirdi yada takla atıp tarlaya uçabilirdi ölümle de sonuçlanabilirdi bizim aracımızın hasarı hiç önemli değil gerçekten inşallah biran önce yapılır bu bozukluklar.” dedi.

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