Bozuk orman arazisine gelir getirici tür Zonguldak’ta bozuk orman arazilerine dikilecek gelir getirici türler ile köy halkının gelir elde etmesi planlanıyor.

Zonguldak’ta bozuk orman arazilerine dikilecek gelir getirici türler ile köy halkının gelir elde etmesi planlanıyor.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Gelir Getirici Tür Ağaçlandırmaları kapsamında Cuma İşletme Şefliği 5 No’lu bölmede 10 ha sahada 17 km teras yapıldı. Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, İşletme Müdürü Temel Nadir ve Cuma İşletme Şefi Şenol Bahar ile birlikte toprak işleme ve teras yapım çalışmalarını yerinde incelendi. Program çerçevesinde gelir getirici tür olarak ayrılan 10 Ha sahada alıç başta olmak üzere diğer gelir getirici türler dikilecek. Yetişecek fidanlardan Köy Halkının ekonomik olarak gelir elde etmeleri sağlanacak,

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