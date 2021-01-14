Bozuk cibiliyetin son halkası Ekrem
1926 ile 1936 arasında 2 bin 500 tane camiyi haraç mezat satıp, birçok camiyi ahıra dönüştüren CHP zihniyetinin son halkası olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 441 yıllık Şemsi Paşa Camii’ne yönelik “beton”lu katliamına tepkiler sürüyor.
Zekeriya Say İstanbul
Projelerden çok skandallarıyla gündeme gelen CHP’li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Mimar Sinan’ın nadide eserlerinden olan ve Üsküdar’da yer alan tarihi Şemsi Paşa Camii’nin denizle arasına beton dökerek “yalı cami” özelliğini kaybetmesine neden olan “yol” zulmüne tepkiler dinmek bilmiyor.
CHP, Osmanlı mirasına hoyrat
Sanat Tarihçisi Murat Özer, konuya ilişkin, şunları söyledi: “441 yıldır bu caminin önünden yol yapayım da insanlar geçsin diye kimse düşünmemişken bu İmamoğlu’nun aklına mı geldi? Osmanlı’ya ait ne varsa adeta saldırır gibi böylesine bir iştahla işin içine girişmelerini CHP’nin klasik bünyesine bağlıyorum. Çünkü CHP, 1926 ile 36 arasında 2 bin 500 tane camiyi haraç mezat satmış bir parti. CHP, Osmanlı’dan kalma tarihi mirasa daima hoyratça davrandı. Bu zihniyeti hiç değişmedi. Bu da o göstergelerden biri. Niçin böyle bir yol yapıyorlar? Korumaya yönelik bir proje mi? Halka hesap verme dertleri de yok. Bu yüzden herhangi bir açıklama da yapmıyorlar.”
Tarihten ders almıyorlar
Tarihçi Yazar Süleyman Kocabaş ise, şunları söyledi: “Bir proje tarihi bir yapıyı gölgeliyorsa, yapılamaz! Eski Paris, eski Roma olduğu gibi dururken, eski İstanbul’un yok edilmemesi gerekir. Anlaşılan günümüzün belediye başkanı tarihten ders almadığı için böyle bir yanlışa başvurmuş. Bu yanlışdan derhal dönmeli. Hele halk da tepki gösteriyorsa, bu yolun yapılmaması lazım.”