  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bozuk cibiliyetin son halkası Ekrem
Gündem

Bozuk cibiliyetin son halkası Ekrem

1926 ile 1936 arasında 2 bin 500 tane camiyi haraç mezat satıp, birçok camiyi ahıra dönüştüren CHP zihniyetinin son halkası olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 441 yıllık Şemsi Paşa Camii’ne yönelik “beton”lu katliamına tepkiler sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 09:44:00 -
Bozuk cibiliyetin son halkası Ekrem

 Zekeriya Say  İstanbul 

Projelerden çok skandallarıyla gündeme gelen CHP’li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Mimar Sinan’ın nadide eserlerinden olan ve Üsküdar’da yer alan tarihi Şemsi Paşa Camii’nin denizle arasına beton dökerek “yalı cami” özelliğini kaybetmesine neden olan “yol” zulmüne tepkiler dinmek bilmiyor.

CHP, Osmanlı mirasına hoyrat

Sanat Tarihçisi Murat Özer, konuya ilişkin, şunları söyledi: “441 yıldır bu caminin önünden yol yapayım da insanlar geçsin diye kimse düşünmemişken bu İmamoğlu’nun aklına mı geldi? Osmanlı’ya ait ne varsa adeta saldırır gibi böylesine bir iştahla işin içine girişmelerini CHP’nin klasik bünyesine bağlıyorum. Çünkü CHP, 1926 ile 36 arasında 2 bin 500 tane camiyi haraç mezat satmış bir parti. CHP, Osmanlı’dan kalma tarihi mirasa daima hoyratça davrandı. Bu zihniyeti hiç değişmedi. Bu da o göstergelerden biri. Niçin böyle bir yol yapıyorlar? Korumaya yönelik bir proje mi? Halka hesap verme dertleri de yok. Bu yüzden herhangi bir açıklama da yapmıyorlar.”

Tarihten ders almıyorlar 

Tarihçi Yazar Süleyman Kocabaş ise, şunları söyledi: “Bir proje tarihi bir yapıyı gölgeliyorsa, yapılamaz! Eski Paris, eski Roma olduğu gibi dururken, eski İstanbul’un yok edilmemesi gerekir. Anlaşılan günümüzün belediye başkanı tarihten ders almadığı için böyle bir yanlışa başvurmuş. Bu yanlışdan derhal dönmeli. Hele halk da tepki gösteriyorsa, bu yolun yapılmaması lazım.”


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mert

Gürpınar balık halinin karşısını park bahçe yapması lazımken telle çevirip beton yığını haline getirdi. Sonra da birilerine pazarlayacak. Böyle pis bir zihniyet
  • Yanıtla
Ahmet Davutoğlu'na 'Mustafa Sarıgül' şoku
Gündem

Ahmet Davutoğlu'na 'Mustafa Sarıgül' şoku

Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nin Avcılar İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Hüseyin Ağaoğlu ile yönetim kurulu üye..
CHP'li Mehmet Bekaroğlu Saadet Partisi'ne övgüler dizdi
Siyaset

CHP'li Mehmet Bekaroğlu Saadet Partisi'ne övgüler dizdi

Saadet Partisi'nden ayrılan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Oğuzhan Asiltürk görüşmesi üzerinden, 'mil..
İsrail basınından 'Adnan Oktar' sorusu
Medya

İsrail basınından 'Adnan Oktar' sorusu

Haaretz'in haberinde, Oktar ile İsrailli figürler arasındaki ilişkilere dikkat çekildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay