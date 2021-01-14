Bozuk cibiliyetin son halkası Ekrem

Zekeriya Say İstanbul

Projelerden çok skandallarıyla gündeme gelen CHP’li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Mimar Sinan’ın nadide eserlerinden olan ve Üsküdar’da yer alan tarihi Şemsi Paşa Camii’nin denizle arasına beton dökerek “yalı cami” özelliğini kaybetmesine neden olan “yol” zulmüne tepkiler dinmek bilmiyor.

CHP, Osmanlı mirasına hoyrat

Sanat Tarihçisi Murat Özer, konuya ilişkin, şunları söyledi: “441 yıldır bu caminin önünden yol yapayım da insanlar geçsin diye kimse düşünmemişken bu İmamoğlu’nun aklına mı geldi? Osmanlı’ya ait ne varsa adeta saldırır gibi böylesine bir iştahla işin içine girişmelerini CHP’nin klasik bünyesine bağlıyorum. Çünkü CHP, 1926 ile 36 arasında 2 bin 500 tane camiyi haraç mezat satmış bir parti. CHP, Osmanlı’dan kalma tarihi mirasa daima hoyratça davrandı. Bu zihniyeti hiç değişmedi. Bu da o göstergelerden biri. Niçin böyle bir yol yapıyorlar? Korumaya yönelik bir proje mi? Halka hesap verme dertleri de yok. Bu yüzden herhangi bir açıklama da yapmıyorlar.”

Tarihten ders almıyorlar

Tarihçi Yazar Süleyman Kocabaş ise, şunları söyledi: “Bir proje tarihi bir yapıyı gölgeliyorsa, yapılamaz! Eski Paris, eski Roma olduğu gibi dururken, eski İstanbul’un yok edilmemesi gerekir. Anlaşılan günümüzün belediye başkanı tarihten ders almadığı için böyle bir yanlışa başvurmuş. Bu yanlışdan derhal dönmeli. Hele halk da tepki gösteriyorsa, bu yolun yapılmaması lazım.”