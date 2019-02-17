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Bozova'da baraj gölüne giren çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bulunan Atatürk Baraj gölü kıyısında oyun oynamak için suya giren 13 yaşındaki çocuk, boğularak yaşamını yitirdi.

17 Şubat 2019 Pazar 18:21
Bozova'da baraj gölüne giren çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden Eren Çelen (13), oyun oynamak için girdiği baraj gölünde boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Bozova ilçesinde bulunan Atatürk Baraj gölü kıyısında meydana geldi. Arkadaşlarıyla piknik yapan Erhan Çelen, oyun oynadığı suda gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye gelen jandarma ve sualtı polisleri yaptığı arama sonunda Eren Çelen'in cesedine ulaştı. Ölümüyle ailesini ve arkadaşlarını yasa boğan Erhan Çelen'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 18:21
  1. Şanlıurfa
  2. Bozova
  3. baraj gölüne giren çocuk öldü
  4. Boğulma vakaları
  5. Eren Çelen

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