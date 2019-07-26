Bozok Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

YKS tercihlerinin yapıldığı şu günlerde üniversiteler de akademik personel alımı yaparak açıkta bulunan öğretim üyesi, araştırma görevlisi alımı yapmakta. Devlet Personel Başkanlığı (DPB) ve Basın İlan Kurumu üzerinden yayınlanan öğretim üyesi alım ilanlarına bakıldığında Bozok Üniversitesi akademik personel alımının yapıldığı görülmekte. Bozok Üniversitesi İlahiyat fakültesi, mühendislik - mimarlık fakültesi, tıp fakültesi başta olmak üzere bazı bölümlere öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alımı yapılmakta. Peki Bozok Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları neler? Bozok Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alım başvuruları ne zaman? İşte Bozok Üniversitesi akademik personel alım ilan detayları.

Bozok Üniversitesine 9 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi alınacak. Bozok Üniversitesinden yapılan alım ilan detaylarında, Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır.

Bozok Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları ne zaman?

Başvuru Başlama Tarihi26/07/2019

Son Başvuru Tarihi09/08/2019

Ön Değerlendirme Tarihi21/08/2019

Sınav Giriş Tarihi23/08/2019

Sonuç Açıklama Tarihi27/08/2019

Başvuruda istenen belgeler

1- Matbu başvuru dilekçesi http://bozok.edu.tr/documents/ogretim%20elemani%20Basvuru%20Dilekcesi.doc internet adresinden alınarak eksiksiz olarak doldurulup imzalanacaktır.

İmzasız dilekçe ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

2- Lisans diploma ve transkript belge fotokopileri,

3- Tezli yüksek lisans öğrenci belgesi ve transkript belge fotokopileri (Araştırma Görevlileri için)

4- Tezli yüksek lisans diploma ve transkript belge fotokopileri (Öğretim Görevlisi için)

5- ALES belgesi,

6- Yabancı dil belgesi, (istenen ilanlar için)

7- Özgeçmiş,

Önemli Not:

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

2- Her aday bir kadroya başvuru yapabilir. (birden fazla kadroya başvurduğu sonradan tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.)

3- Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması nedeniyle kesinlikle iade edilmeyecektir.

4- Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.