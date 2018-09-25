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Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş türküleriyle anıldı

Eserleri ve hayatıyla milyonların gönlünde taht kuran 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş, ölümünün 6. senesinde Türk halk müziği sanatçılarının çalıp söylediği türküleriyle anıldı.

25 Eylül 2018 Salı 23:15
Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş türküleriyle anıldı

Şişli Belediyesi tarafından Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Türk halk müziği sanatçıları Nida Ateş, Ender Balkır ve Ayfer Vardar sahne aldı.

Başak İkiz'in yönetiminde gerçekleşen program, Neşet Ertaş'ın kendi sesinden hayatını anlattığı belgesel filmin izlenmesiyle başladı.

Nida Ateş'in "Yine Bir Hal Oldu" ve "Yazımı Kışa Çevirdin (Leylam)" türkülerini seslendirdiği etkinlik, "Açma Zülüflerin", "Neredesin Sen", "Sevdan Olmasaydı", "Karga Gül Kıymeti Bilemez" ve "Kurusa Fidanım" gibi türkülerle devam etti.

"Bozkırın Tezenesi" olarak da tanınan Neşet Ertaş'ın anıldığı programa ilgi gösteren sevenleri, türkülere eşlik ederek sanatçılarla birlikte söyledi.

Ünlü halk ozanının hayatından kesitlerin de anlatıldığı etkinlikte, Aşık Mahzuni Şerif'in Neşet Ertaş için söylediği övgü sözleri ve Ertaş'ın konser kayıtları izletildi.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 23:15
  1. Neşet Ertaş

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