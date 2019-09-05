‘Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara’ 6 Eylül’de vizyona girecek

Film hakkında konuşan Tanrısever, "Gerçek yaşanmış bir öyküdür, zannedersem iki film de Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek. Dünyadaki 100 eser içerisinde ilk 30'a gireceğini ümit ediyorum. 100 ödül olduğu zaman ilk 30'a girme durumu oluyor" dedi.

Yapımcılığını Feza Film’in yaptığı 'Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara' adlı filmin yönetmen koltuğunda Mehmet Tanrısever oturuyor. Filmde başlıca rolleri Soydan Soydaş, Süleyman Kabaali, Tarık Tanrısever, Ayçın Tuyun, Yaşar Alptekin, Haldun Boysan, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Engin Yüksel, Melike Balçık, Aslı Erdemir, Arzu Budak Yılmaz ve Barış Hayta paylaşıyor.

"Bazı insani değerlerin yeniden hatırlanmasında fayda var"

Yönetmen Tanrısever,Konya’nın Bozkır ilçesinde çekilen filmde, Bozkır’ın eşsiz doğal güzelliklerinin de beyazperdeye yansıtıldığını, Anadoluinsanının mertliğini ve kahramanlığını vurgulamak istediklerini söyledi. Günümüzde insanların ihtiyaçlarının giderek arttığını, buna rağmen mertlik ve cömertlik gibi özelliklerin azaldığını kaydeden Tanrısever, "Bazı insani değerlerin yeniden hatırlanmasında fayda var. Filmimiz böyle bir amaca hizmet etmeyi hedefliyor" dedi.

'Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara' filmi 6 Eylül’deBeyaz perdede sinema severlerle buluşacak.