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‘Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara’ 6 Eylül’de vizyona girecek

Yönetmenliğini Mehmet Tanrısever'in yaptığı Dünya Film Festivallerinden 73 ödül alan ve 6 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak olan 'Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara' filminin basın gösterimi, Levent'teki bir sinema salonunda gerçekleştirildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:28
‘Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara’ 6 Eylül’de vizyona girecek

Film hakkında konuşan Tanrısever, "Gerçek yaşanmış bir öyküdür, zannedersem iki film de Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek. Dünyadaki 100 eser içerisinde ilk 30'a gireceğini ümit ediyorum. 100 ödül olduğu zaman ilk 30'a girme durumu oluyor" dedi.

Yapımcılığını Feza Film’in yaptığı 'Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara' adlı filmin yönetmen koltuğunda Mehmet Tanrısever oturuyor. Filmde başlıca rolleri Soydan Soydaş, Süleyman Kabaali, Tarık Tanrısever, Ayçın Tuyun, Yaşar Alptekin, Haldun Boysan, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Engin Yüksel, Melike Balçık, Aslı Erdemir, Arzu Budak Yılmaz ve Barış Hayta paylaşıyor.

"Bazı insani değerlerin yeniden hatırlanmasında fayda var"

Yönetmen Tanrısever,Konya’nın Bozkır ilçesinde çekilen filmde, Bozkır’ın eşsiz doğal güzelliklerinin de beyazperdeye yansıtıldığını, Anadoluinsanının mertliğini ve kahramanlığını vurgulamak istediklerini söyledi. Günümüzde insanların ihtiyaçlarının giderek arttığını, buna rağmen mertlik ve cömertlik gibi özelliklerin azaldığını kaydeden Tanrısever, "Bazı insani değerlerin yeniden hatırlanmasında fayda var. Filmimiz böyle bir amaca hizmet etmeyi hedefliyor" dedi.

'Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara' filmi 6 Eylül’deBeyaz perdede sinema severlerle buluşacak.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:28
  1. Konya
  2. Mehmet Tanrısever
  3. Dünya Film Festivalleri
  4. Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara
  5. Soydan Soydaş
  6. Süleyman Kabaali
  7. Tarık Tanrısever
  8. Ayçın Tuyun
  9. Yaşar Alptekin
  10. Haldun Boysan
  11. Halil İbrahim Kalaycıoğlu
  12. Engin Yüksel
  13. Melike Balçık
  14. Aslı Erdemir
  15. Arzu Budak Yılmaz
  16. Barış Hayta
  17. mertlik ve cömertlik

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