Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celalettin Harzemşah'ın hayatını anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ilk olarak 14 Şubat 2021’de Özbekistan’da yayımlandı. Dizi ülkemizde ise 21 Mayıs Cuma akşamı ilk bölümüyle ekranlara geldi. 2 Temmuz Cuma akşamı ise Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi yayımlanan 7. Bölümüyle sezon finali yaptı. Peki, yeni sezon ne zaman başlar Bozkır Arslanı Celaleddin?

Bozkır Arslanı Celaleddin yeni sezon ne zaman? Bozkır Arslanı Celaleddin 8. bölüm fragmanı

ATV ekranlarında yayımlanan ve dönem dizilerini yakından takip edenlerin beğenesini kazanan Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finali yaptı. Dizinin 8. Bölümünün ne zaman yayımlanacağı ise henüz açıklanmadı. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin yeni bölümünün eylül-ekim gibi ekranlara gelmesi bekleniyor. Dizinin 8. bölüm fragmanı yayımlandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Celalettin Harzemşah kimdir?

Celaleddin Harezmşah Mengüberti, Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarıdır. 1220 ile 1231 yıllarında hükümdarlık yapan Celâleddin Harezmşah'ın defin yeri Diyarbakır Silvan’dır.