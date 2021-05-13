Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin yayın tarihi belli oldu

"Diriliş Ertuğrul" ve "Kuruluş Osman" dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği, genel yönetmenliğini Metin Günay’ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat’ın yaptığı "Bozkır Arslanı Celaleddin"; Türk dünyasının yıldız isimlerini buluşturan oyuncu kadrosu ile adından söz ettirecek. Dizide, Moğolların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ve dünyayı dize getiren Cengiz Han’a, “Keşke benim oğlum olsaydı” dedirten kahraman komutan Celaleddin Harzemşah’a yıldız oyuncu Emre Kıvılcım hayat veriyor.

Türk dünyasının yıldız oyuncuları Bozkır Arslanı Celaleddin'de

Dizide Kutlu Bike rolünü, Özbekistan’ın en ünlü oyuncularından, Rusya’da da tanınan sinema ve dizi oyuncusu Yulduz Radjabova canlandıracak. ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’de Cengiz Han’ı oynayan usta Özbek oyuncu Jovahir Zakkrov ise performansıyla çok konuşulacak. Usta oyuncu Zakkrov, Özbekistan ve Rusya dizi ve filmlerde rol almış, jenerasyonunun en önemli aktörlerinden biri. Dizinin kadrosunda ayrıca Türkiye’den usta oyuncular Gülenay Kalkan, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir ve Kaan Yalçın da dikkat çeken rollerde yer alıyor.

Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesi

"Bozkır Arslanı Celaleddin", görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah devletinin sultanı Alaeddin Muhammed’in büyük şehzadesi Celaleddin Harzemşah’ın efsanevi hikayesini anlatacak. Sultan babası ve babaannesi Türkan Hatun arasındaki nüfuz mücadelesinin zayıflattığı devletini hayatta tutmak için kimliğini gizleyerek Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın huzuruna giren Celaleddin Harzemşah, Cengiz Han’ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlar. Cengiz Han’a meydan okuyup, ülkesini savunmaya karar veren Celaleddin Harzemşah, Cengiz Han’ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç’e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike ile birlikte kendini büyük bir mücadelenin ortasında bulur.

Türk tarihinin kahraman komutanları arasında yer alan Celaleddin Harzemşah’ın heyecan dolu hikayesini anlatan ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’ tanıtımları ile sanal alemde ve sosyal medyada büyük ilgi görürken; görkemli prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosuyla heyecana yol açtı.