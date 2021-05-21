  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fuat Oktay'dan Ersin Tatar'a taziye ziyareti
Maket uçaklı saldırı girişiminde gelişme!
Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü!
O şehirler dikkat! Meteoroloji duyurdu
Medya Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi nerede çekiliyor?
Medya

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi nerede çekiliyor?

ATV ekranlarında nefesleri kesecek olan Bozkır Arslanı Celaleddin bugün başladı. İlk bölümüyle seyircisiyle buluşan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin nerede çekildiği merak kazandı. Peki, Başrollerinde Emre Kıvılcım, Cemal Hünal gibi isimlerin bulunduğu yapım Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi nerede çekiliyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 22:32:00 -
Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi nerede çekiliyor?

ATV ekranlarının yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin Cuma akşamı yayın hayatına başlıyor. Dizi hakkında detaylı bilgiler izleyenler tarafından merak konusu oldu. Dizi hakkında en çok merak edilen konu ise dizinin nerede çekildiği oldu. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi nerede çekiliyor?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi nerede çekiliyor?

Dizinin hazırlık süreci 2 yıl sürerken, 300 kişilik sanat ve dekor ekibi; 300 dönüm arazi üzerine kurulu Avrupa'nın en büyük film platolarından biri olan Bozdağ Film Platosu'nda 13'üncü yüzyılın mekanlarını inşa etti. Bozdağ Film Platosu, İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunuyor.

Dönemin Ürgenç kenti; çarşısı, hanları, evleri ve sokaklarıyla 20 bin metrekare alanda inşa edildi.

Sultan Aleaddin Sarayı ise 7 bin 500 metrekare kapalı, 2 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere 10 bin metrekarelik bir alanda, taht odası, sultan odaları, haremlik, saray girişi ve avlusu dahil olmak üzere inşa edildi. Ayrıca 5 bin metrekarelik bir alanda 50 çadırlık Cengizhan obası kuruldu.

Dizinin aksiyon ve savaş sahnelerinin çekimleri Aksaray Ihlara ve Nevşehir'deki Kapadokya vadilerinde çekildi. Dizide kullanılan aksesuvar ve eşyaların büyük kısmı Özbekistan'dan temin edilirken, yüz bin metre kumaş kullanılarak bin 500 kostüm dikildi.

Gürgenç nerede?
Gürgenç nerede?

Medya

Gürgenç nerede?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Sinir krizi geçirecek' dedi! Altın için dikkat çekici iddia
Ekonomi

'Sinir krizi geçirecek' dedi! Altın için dikkat çekici iddia

Altın fiyatlarının ne olacağı merak edilirken, BubbaTrading.com’dan Todd “Bubba” Horwitz, hisse senetlerinin sinir krizi geçireceğini ve alt..
Ayasofya İmamı'na 'boynun devrilsin' diye beddua etmişti... Hadi Özışık'a bir şok da kendi müdüründen!
Gündem

Ayasofya İmamı'na 'boynun devrilsin' diye beddua etmişti... Hadi Özışık'a bir şok da kendi müdüründen!

Eski Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı 'Boynun devrilsin' bedduasıyla hedef alan Hadi Özışık ile ona destek veren kard..
Özgürlük bekçilerine bak hele! Mini eteklisi değil çarşaflısı sorunmuş
Gündem

Özgürlük bekçilerine bak hele! Mini eteklisi değil çarşaflısı sorunmuş

İslam düşmanı ve terör destekçisi BirGün paçavrası, bu kez köy okulunda eğitim veren cami hocasına ve çarşaflı eşine kafayı taktı. Kanuna ay..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay