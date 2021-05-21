ATV ekranlarının yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin Cuma akşamı yayın hayatına başlıyor. Dizi hakkında detaylı bilgiler izleyenler tarafından merak konusu oldu. Dizi hakkında en çok merak edilen konu ise dizinin nerede çekildiği oldu. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi nerede çekiliyor?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi nerede çekiliyor?

Dizinin hazırlık süreci 2 yıl sürerken, 300 kişilik sanat ve dekor ekibi; 300 dönüm arazi üzerine kurulu Avrupa'nın en büyük film platolarından biri olan Bozdağ Film Platosu'nda 13'üncü yüzyılın mekanlarını inşa etti. Bozdağ Film Platosu, İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunuyor.

Dönemin Ürgenç kenti; çarşısı, hanları, evleri ve sokaklarıyla 20 bin metrekare alanda inşa edildi.

Sultan Aleaddin Sarayı ise 7 bin 500 metrekare kapalı, 2 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere 10 bin metrekarelik bir alanda, taht odası, sultan odaları, haremlik, saray girişi ve avlusu dahil olmak üzere inşa edildi. Ayrıca 5 bin metrekarelik bir alanda 50 çadırlık Cengizhan obası kuruldu.

Dizinin aksiyon ve savaş sahnelerinin çekimleri Aksaray Ihlara ve Nevşehir'deki Kapadokya vadilerinde çekildi. Dizide kullanılan aksesuvar ve eşyaların büyük kısmı Özbekistan'dan temin edilirken, yüz bin metre kumaş kullanılarak bin 500 kostüm dikildi.