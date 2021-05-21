Bozkır Arslanı Celaleddin Ayçiçek'i kim oynuyor?
ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in karakterlerinden Ayçiçek dizinin ilk bölümünde dikkat çeken karakterlerden biri oldu. Ayçiçek kimdir? Dizi hakkında detaylar merak edilirken Ayçiçek karakterini kim oynuyor ve Bozkır Arslanı Ayçiçek kimdir konuları merak edildi. Peki, Bozkır Arslanı Ayçiçek kimdir?
Bozkır Arslanı Celaleddin izleyicilerin merak konusu oldu. Dizi hakkında detaylar merak edilirken Ayçiçek karakterini kim oynuyor ve Bozkır Arslanı Ayçiçek kimdir konuları merak edildi. Peki, Bozkır Arslanı Ayçiçek kimdir?
Bozkır Arslanı Celaleddin Ayçiçek'i kim oynuyor?
Bozkır Arslanı Celalettin dizisinde Ayçiçek rolünü Rano Shodiyeva oynamaktadır.
Rano Shodiyeva kimdir?
41 yaşındaki oyuncu Rano Shodiyeva Özbek asıllıdır. 1979 yılında doğan Taşkentli oyuncu Rano Shodiyeva 2006 yapımlı Vatan filminde rol almıştır. Rano Shodiyeva evlidir ve üç çocuk sahibidir.