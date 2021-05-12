Bozkır Arslanı Celaleddin 1. Bölüm 1. Fragman… Heyecanla bekleniyordu…

ATV Kuruluş Osman dizisinden sonra bir bomba diziyle daha reytinglerde zirveye oynayacak.

Türkiye'nin merakla beklediği ATV'nin yepyeni aksiyon dolu dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin' için geri sayım başladı. Dizinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, dizi ile ilgili müjdeyi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

21 Mayıs’ta izleyicileriyle buluşacak!

ATV'nin yepyeni dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk fragmanı da bugün yayınlandı. Dizinin ekranlara geliş tarihini ise yine senarist ve yapımcı Bozdağ aktardı. Aktarılan bu bilgilere göre dizi 21 Mayıs'ta izleyicileriyle buluşacak!