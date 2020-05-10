Bozdoğan’dan ’Anneler Günü’nde anlamlı ziyaret

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, şehit annelerini, korona virüs ile en ön safta mücadele eden sağlık çalışanı anneleri,100 yaş ve üzeri yaştaki anneler ile engelli bireylerin annelerini ziyaret ederek, ’Anneler Gün’nü kutladı.

Başkan Bozdoğan ile başkan yardımcıları Ünzile Kuru ve Füsun Kaleli, ’Anneler Günü’ kutlama etkinliği kapsamında ilçe genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bozdoğan ve beraberindekiler, vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerin annelerini tek tek ziyaret ederek, onlara sürpriz yaşattı. Şehit annelerinin günlerini kutlayan Bozdoğan, annelere çiçek ve hediyeler takdim etti. Vefakar annelerin aldıkları çiçekler karşısında mutlulukları yüzlerinden okunurken, Başkan Bozdoğan şehit aileleri ile birlikte bir süre sohbet etti.

Bunun yanı sıra korona virüs sürecinde gecesini gündüzüne katan, evlerinden ve çocuklarından ayrı olan sağlık çalışanı anneler de unutulmadı. Başkan Bozdoğan, kentteki devlet hastanelerini ziyaret ederken, sağlık çalışanı annelere çiçek takdim etti. Karşılaştıkları sürpriz ile sevinen sağlık çalışanı anneler, teşekkürlerini iletti.

Öte yandan Tarsus Belediyesi yetkilileri, ilçede yaşayan 100 yaş ve üzeri yaştaki anneler ile engelli bireylerin annelerini ve yeni doğum yapan bir anneyi de ziyaret ederek, günlerini kutladı. Bozdoğan, “Başta şehit ve gazi anneleri başta olmak üzere, tüm annelerimizin ’Anneler Günü’nü kutlarken, ahirete irtihal eden annelerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.