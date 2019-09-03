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Bozdoğan, Zabıta Haftası’nı personeliyle kutladı

Zabıta Teşkilatı’nın 193.

03 Eylül 2019 Salı 11:41
Bozdoğan, Zabıta Haftası’nı personeliyle kutladı

Zabıta Teşkilatı’nın 193. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla zabıta personeliyle bir araya gelen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Zabıta belediyenin gerçek yüzüdür. Zabıta, sadece belediyenin kolluk gücü değil aynı zamanda kentinde kolluk gücüdür” dedi.


Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görevli personel ile bir araya gelen Bozdoğan, personelin Zabıta Haftası’nı kutladı. Zabıtanın, belediyenin gerçek yüzü olduğunu vurgulayan Bozdoğan, “Yapacağımız en ufak bir hata bile anında farklı dedikodulara yansıyabiliyor. Kolay değil işiniz, gerçekten çok büyük bir emek veriyorsunuz. Belediyenin sadece kolluk gücü değil, aynı zamanda kentinde kolluk gücüsünüz. İnsanların belki de sizleri daha iyi tanıyabilmeleri, en azından sizin görevinizi bizim daha iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Çünkü farklı algılar ve olaya siyasi bir yaklaşım getirdikleri zaman bunun sıkıntısını hem sizler çekiyorsunuz hem bizler çekiyoruz" diye konuştu.


Zabıta Müdürü Ramazan Gözener ise “Zabıta, belediyenin gülen yüzü, temsilcisi konumundadır. Biz yaptığımız görevin hem zorluklarını hem de belediyenin dışarıdaki temsilcisi olduğunu bilerek çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.


Yapılan konuşmaların ardından Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, zabıta personelleriyle birlikte kutlama pastası keserek, toplu fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:41
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