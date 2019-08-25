0553 313 94 23

Bozdoğan: "Bu kenti ranta teslim etmeyeceğiz"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Halkımın bunu bilmesini istiyorum; bu kenti ranta ve sermayeye teslim etmeyeceğiz” dedi.

25 Ağustos 2019 Pazar 15:46
Bozdoğan: "Bu kenti ranta teslim etmeyeceğiz"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Halkımın bunu bilmesini istiyorum; bu kenti ranta ve sermayeye teslim etmeyeceğiz” dedi.


Tarsus Belediyesi tarafından meclis üyelerine yönelik bilgilendirme ve stratejik plan çalıştayı düzenlendi. Bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, başkan yardımcıları Ünzile Kuru, Serap Kurtcu, Füsun Kaleli, Ali Dinsever, Ali Erhan Okyay ile Abdulkerim Özkul ve çok sayıda meclis üyesi katıldı.


Maliye Bakanlığı eski uzman denetçi Hüseyin Soylu tarafından, ’meclis üyeleri yetki ve sorumlukları’ ile ’2020-2024 stratejik plan’ hakkında katılımcılarabilgiler aktarıldı. Çalıştayda yetki,görev, hak ve sorumluluklar, karar alma, alım, satım, tahsis ve belediye meclisi çalışma yönetmeliği konuları hakkında meclis üyelerine bilgiler verilirken, uzman denetçi Soylu, mecliste alınan kararların net olmasını ve okuyucunun bu kararları okurken anlaması gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra programda, ’şeffaf belediyecilik’ anlayışına da değinirken, alınan encümen kararların kamuoyuna duyurulması gerektiği ifade edildi.


Programda katılımcılara hitap eden Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, el birliğiyle yaşanabilir kent oluşturmak amacında olduklarını belirterek, “Önümüzdeki bu 5 yıllık süreçte yapacağımız tüm çalışmalarımızı halkımızla paylaşacağız. Türkiye’de belki hiçbir belediyenin yapamadığını yaptık. Göreve geldiğimiz andan itibaren şehrimizin köy ve mahallerini ziyaret halkımızın sorunlarını dinledik. Bu süreçte hedefimiz üreten, eğiten, sağlıklı ve kültürlü bir Tarsus olup, sürdürebilir ve adil bir kent oluşturmak sadece ortak akılla başarabiliriz. Halkımın bunu bilmesi istiyorum; bu kenti rant ve sermayeye teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.


Bozdoğan konuşmasında son olarak geçtiğimiz günlerde bir gazetecinin çalıştayı eleştirmesi konusuna ilişkin, "Burada çok ciddi bir çalıştay yapıyoruz. Meclis üyelerimize ’yazıklar olsun’ diye başlık atıyorlar. Çalıştay programımızın masraflarını biz karşılıyoruz ve yüksek rakamlarda değil. Ancak bu arkadaşlar daha önceki yönetimin İspanya’daki gezileri esnasında harcadıkları yüksek rakamlardan bahsetmiyor. Sizler bu kentin meclis üyelerine bunu söyleme hakkınız olmadığı gibi, ’yazıklar olsun’ sözünü söyleme sıfatınızda yok” diye konuştu.


Programın sonunda başkan yardımcıları Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan adına meclis üyelerine plaket takdim etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 15:46
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adryan Oliveira Tavares imzayı attı
    1. Adryan Oliveira Tavares imzayı attı
    2. Çocuklarınızı yeni eğitim-öğretim..
    3. Ahlat ‘şaha’ kalktı
    4. Kars’ta Karayolları Bölge Müdürlüğü..
    5. Furkan Ağca, Develispor’da
    6. PKK’lı teröristlerin HDP’li..
    7. Benzin ve motorine zam!
    8. Ntep imzayı attı
    9. Türkiye Taekwando Milli Takımı dünya..
    10. Türkiye’nin vefat eden değerlerinin..
    11. Selçuk Onat: "Kamu atamalarına..
    12. Yemen Savunma Bakanlığı'ndan..
    13. Elazığ’da jandarmadanmotosiklet..
    14. Karataş’ın su sorunu tarihe karışıyor
    15. Dedebağ hayrı için kazanlar 737. kez..
    16. Şanlıurfa dev bir organizasyona daha..
    17. Gençler karate şampiyonasından..
    18. Tokat’ta yorgun mermi şoku
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malazgirt..
    20. Bakan Koca ve Yıldırım, şehir..
    21. Aranan şahıs tuvaletin havalandırma..
    22. Genel Başkan Çelik’in Malazgirt..
    23. Boşanmak istemeyen uzman çavuş eşinin..
    24. Başkan Asya’dan Malazgirt Zaferi Mesajı
    25. Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni..
    26. Çavuşoğlu’ndan şehit askerler için..
    27. Korkunç manzara! Denize giren vatandaş..
    28. Kuşdili festival ile yaşatılıyor
    29. Para Badminton Dünya Şampiyonası sona..
    30. Avcılar’da bir metrobüsün motor..
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek