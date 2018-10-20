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Bozdağ'dan 'öğrenci andı'nı savunan ve kendisini eleştiren Bahçeli'ye sert cevap!

Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, tek parti döneminin eseri olan 'öğrenci andı' dayatması hakkındaki açıklamaları nedeniyle kendisini sert şekilde eleştiren MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Bozdağ "Kimseden kork Kimseden korkum yok" ifadelerini kullandı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 22:38
Bozdağ'dan 'öğrenci andı'nı savunan ve kendisini eleştiren Bahçeli'ye sert cevap!

Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'öğrenci andı' dayatmasını savunan ve kendisini sert bir şekilde eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye şu ifadelerle cevap verdi:

"Hayatım boyunca nice hakaretlere, nice iftiralara, nice haksız ve temelsiz suçlamalara ve nice tehditlere muhatap oldum.Ama hiç bir zaman inancımdan ve davamdan taviz vermedim. Bundan sonra da inancımdan ve davamdan taviz vermeden yoluma devam edeceğim."

​"Bir hukuk tartışmasından ayrımcılık ve bölücülük çıkaranlar, bu tutumlarıyla sadece ayrımcılık ve bölücülük yapanları memnun ederler."

​"Aleni tehditlere de tahtında tehdit gizli uyarılara da cevabım şudur: Bu dünyada muhafızımın daima Rabbim olduğuna inandım. Muhafızının Allah olduğuna inananların kimseden korkusu olmadığı gibi benim de kimseden korkum yoktur. Vekil ve muhafız olarak Allah yeter…"

Bahçeli ne demişti?

Tek parti döneminin eseri olan 'öğrenci andı'nın savunucusu MHP lideri Bahçeli, yaptığı açıklamada, "Sayın Bozdağ Kürdüm, özgürüm diyebilir. Dilini tutan yoktur. Sus otur yerine diyen de yoktur. Buyursun, mizaç ve meşrebine müzahir değerlendirmesini yapsın. Türk milleti kendisini en güzel ve yüksek mevkilere taşımıştır. Ama kendisi Türk milletini düşürmeyi aklından geçirmesin. Andımızı fıtrat ve köküne uygun okumak isteyen varsa kendi bilir. Ancak Türk milletinin Andına kimse karışmasın, hiç kimse ortalığı karıştırmasın. PKK'lıyım, bölücüyüm, Kürdistan için çalışırım diyen varsa cezası bellidir, sonuçlarına katlanacaktır. Uyarıyorum, Sayın Bozdağ buna çok dikkat etsin. 81 ilde basın açıklaması yapan malum bir sendikanın başkanı da durum muhasebesi ve özeleştiriyi yapacak milliliği göstersin" demişti.

 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 22:38
  1. Bekir Bozdağ
  2. devlet bahçeli

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