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Bozdağ'dan Diriliş Osman açıklaması!

Diriliş 'Ertuğrul' dizisinin, Diriliş 'Osman' olarak devam edeceği ve başrolde Burak Özçivit'in olacağı iddiaları doğruluk kazandı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada yeni proje hakkında bilgiler verdi.

23 Ekim 2018 Salı 10:06
Bozdağ'dan Diriliş Osman açıklaması!

Diriliş Ertuğrul dizisinin devam dizisinde Burak Özçivit'in oynayacak mı? sorusu yanıt buldu. Özçivit'le fotoğrafını paylaşan Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Diriliş Osman dizisi için ilk defa açıklama yaptı.

Burak Özçivit oynayacak

Bozdağ yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen Diriliş Ertuğrul dizisi, 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle Diriliş Osman konseptiyle buluşacak. Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterini ise Burak Özçivit oynayacak. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Oyuncu Özçivit ise İnstagram hesabından Mehmet Bozdağ ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak "Diriliş Osman ile yolculuğumuz başladı. Hepimize hayırlı olsun." mesajını paylaştı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 10:06
  1. Diriliş Ertuğrul dizisi
  2. Burak Özçivit
  3. Diriliş Osman

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