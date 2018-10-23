Bozdağ'dan Diriliş Osman açıklaması!

Diriliş Ertuğrul dizisinin devam dizisinde Burak Özçivit'in oynayacak mı? sorusu yanıt buldu. Özçivit'le fotoğrafını paylaşan Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Diriliş Osman dizisi için ilk defa açıklama yaptı.

Burak Özçivit oynayacak

Bozdağ yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen Diriliş Ertuğrul dizisi, 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle Diriliş Osman konseptiyle buluşacak. Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterini ise Burak Özçivit oynayacak. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Oyuncu Özçivit ise İnstagram hesabından Mehmet Bozdağ ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak "Diriliş Osman ile yolculuğumuz başladı. Hepimize hayırlı olsun." mesajını paylaştı.