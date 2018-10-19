Bozdağ'dan Danıştay'ın kararına tepki

Resmi Twitter hesabından Danıştay'ın kararı hakkında açıklama yapan Bozdağ, Türkiye'in hukuk devleti olduğunu hatırlatarak, "Danıştay kendisini yürtümenin yerine koyarak anayasayı çiğnemiştir" ifadelerine yer verdi.

Danıştay'ın kararıyla Öğrenci Andı'nın geri gelecek olmasına tepki gösteren Bakan Bekir Bozdağ, "İşlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yarı kararı verilemez" dedi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ GELDİ

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop da Danıştay'ın kararına tepki gösterenler arasında yer aldı.

Eski bakan Bekir Bozdağ ile birlikte kararın yasayı çiğnemek olduğunu ifade eden Şentop, "İdeolojik korumacılık günlerine mi dönüyoruz?" sorusunu yöneltti.