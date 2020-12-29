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Siyaset Bozdağ'dan AİHM'e tepki: AİHM sözleşmeye aykırı karar veremez
Siyaset

Bozdağ'dan AİHM'e tepki: AİHM sözleşmeye aykırı karar veremez

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararı hakkında açıklama.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:14:00 -
Bozdağ'dan AİHM'e tepki: AİHM sözleşmeye aykırı karar veremez

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin, “AİHM kararı, mahkemelerin mutlak takdir hakkını sınırlandırmaz ve kaldırmaz. AİHM ihlal kararı üzerine mahkeme; Yargılamayı yenileyip yenilememe, karara uyup uymama ve kararın uygulanma şekli hususlarında mutlak takdir hakkına sahiptir” ifadesini kullandı. Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Anayasa Mahkemesi gibi AİHM de bir temyiz mercii değildir. Türkiye’nin talebi ve söylediği şudur; AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne bağlı kalmalıdır. AİHM, Sözleşme’ye aykırı karar vermemelidir.”

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